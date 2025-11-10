Du bist Halle

Nach Farbattacke der „Letzten Generation“: Uni Halle verzichtet auf 16.000 Euro Schadensersatz – FDP empört

von · 10. November 2025

  1. Rarum sagt:
    10. November 2025 um 14:29 Uhr

    Wenn die Leitung der Uni auf Schadensersatz verzichtet, sollte das Land Sachsen Anhalt dem Vorstand der Uni die Schadenssumme von ihren Gehältern abziehen, nach Aussage der Uni Leitung sind 16000€ ja eine geringe Summe.

  2. Steffen sagt:
    10. November 2025 um 14:38 Uhr

    Diese Doppelmoral heutzutage bei den Linken und Grünen, wozu scheinbar auch die Uni sich zählt, ist einfach nur noch zum …….
    Hoffentlich fehlt die Summe mal irgendwo

  3. Zappelphillip sagt:
    10. November 2025 um 14:50 Uhr

    Wenn das eine geringe Summe ist hätte man diese wenigstens Spenden können. .. aber stattdessen völlig zu verzichten sendet ein fatales signal.

  4. Rentner sagt:
    10. November 2025 um 15:00 Uhr

    Das finde ich auch nicht ok.
    Denn die hatten das Geld, um die Farbe zu kaufen. Und sollten auch den Verstand haben, dass man einen solchen Schaden nicht verursachen darf.
    Außerdem, 20€ Tagessatz, das ist etwas mehr als Bürgergeld. Aber die können arbeiten, sei es als Malergehilfe oder im Straßenbau.

  5. Fratzenspiegel sagt:
    10. November 2025 um 15:01 Uhr

    Hätte man an die Wand „AfD“ gesprüht. Was wäre dann entschieden worden?

