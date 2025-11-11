Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Motoball Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
Werbung
Mehr
Meldungen aus der Politik
Werbung
Suchen
Neueste Kommentare
- Zappelphillip bei Tiefgaragenzufahrt für die Moschee kann kommen: Stadtrat von Halle (Saale) lehnt AfD-Antrag zum Grundstücksverkauf ab, Notartermin bereits am Dienstag – und der Stadtrat redet am eigentlichen Thema vorbei
- Ihr seid der Gipfel der Schöpfung bei Tiefgaragenzufahrt für die Moschee kann kommen: Stadtrat von Halle (Saale) lehnt AfD-Antrag zum Grundstücksverkauf ab, Notartermin bereits am Dienstag – und der Stadtrat redet am eigentlichen Thema vorbei
- Elli bei Mit 111 Besen: Karnevalisten in Halle (Saale) starten in die neue Session
- Anonym bei Mit 111 Besen: Karnevalisten in Halle (Saale) starten in die neue Session
- Bürger bei Antifa-Demo in Halle: Streit um Palästina-Solidarität überschattet Protest gegen rechte Buchmesse
- 💁🏻♂️ bei Mit 111 Besen: Karnevalisten in Halle (Saale) starten in die neue Session
- klausklaus bei Antifa-Demo in Halle: Streit um Palästina-Solidarität überschattet Protest gegen rechte Buchmesse
- Grün*innenfilet bei Mit 111 Besen: Karnevalisten in Halle (Saale) starten in die neue Session
- Elli bei Mit 111 Besen: Karnevalisten in Halle (Saale) starten in die neue Session
- Achnee bei Tiefgaragenzufahrt für die Moschee kann kommen: Stadtrat von Halle (Saale) lehnt AfD-Antrag zum Grundstücksverkauf ab, Notartermin bereits am Dienstag – und der Stadtrat redet am eigentlichen Thema vorbei
- 10010110 bei Nächtlicher Schwertransport fährt am Donnerstag durch den Saalekreis – Transformatoren für Umspannwerk Bad Lauchstädt an Bord
- 🌬️ bei Radler kommt in der Mansfelder Straße in die Gleise und verletzt sich bei Sturz
- SagJaNur bei Tiefgaragenzufahrt für die Moschee kann kommen: Stadtrat von Halle (Saale) lehnt AfD-Antrag zum Grundstücksverkauf ab, Notartermin bereits am Dienstag – und der Stadtrat redet am eigentlichen Thema vorbei
- Fragjanur bei Baufeldfreimachung ab Mittwoch für neues Pandemieresiliienz-Zentrum: Sperrungen an der Kreuzung Weinbergweg/Kreuzvorwerk/Ernst-Grube-/Talstraße
- 🐕🦺 bei Nach Hundeattacke in Halle (Saale) fordert PETA verpflichtenden Hundeführerschein für Sachsen-Anhalt
Oh man, jetzt geht das wieder los. 🙄🤮
Und? Musst doch nicht mit machen!
Mach ich auch nicht. Schon das gedudel und gehüpfe nervt wenn man über den Markt muss.
Das heißt „Karnevalist*innen“!
Das heißt es nicht. Bleibt jedem frei. Also heißt es nur für Dich so.