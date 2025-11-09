Nach Angriff auf Grünen-Politiker Striegel an der Halle-Messe – Täter soll bekannter Neonazi und Hooligan der „Blue White Street Elite“ sein
Mit Sebastian Striegel wurde am Samstagvormittag am Rande von Protesten gegen die rechte Buchmesse in Halle (Saale) ein Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt aus einer Gruppe rechter Streamer*innen heraus angegriffen. Striegel erhielt einen Schlag gegen den Brustkorb, bleib aber anscheinend unverletzt.
Dazu äußert sich Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Ich verurteile den tätlichen Angriff auf Sebastian Striegel auf das Schärfste. Sebastian Striegel befand sich in Ausübung seiner parlamentarischen Arbeit in Halle vor Ort, als er attackiert wurde. Ich wünsche ihm schnelle Genesung. Körperlich und mental. Für den Angriff wurde das Privileg der Pressefreiheit missbraucht, um in die Versammlung gegen die rechte Buchmesse zu gelangen und dort rechte Gewalt ausüben zu können. Dieser Missbrauch kann und darf nicht hingenommen werden.“
Bei dem laut Polizei 38-jährigen Angreifer soll es sich um einen amtsbekannten Neonazi, Kampfsportler und vorbestraften rechtsextremen Hooligan handeln, heißt es von den Grünen. Der mutmaßlich Beschuldigte war demnach Gründer und führendes Mitglied in der 2008 durch das Innenministerium Sachsen-Anhalt zunächst verbotenen rechtsextremen Hooligan-Gruppierung „Blue White Street Elite“.
Da hat er es mal wieder geschafft in die Schlagzeilen zu kommen. Kennen wir ja schon von ihm.
Haben die Grünen auch schon das Treiben der Hammer-Bande scharf verurteilt? Jede Gewalt ist antidemokratisch!
Habe es auch so ein Medieninteresse, wenn es kein Politiker betroffen hätte?
Bevor alle meckern. Ich verabscheue Gewalt in jeder Form. Das löst keine Konflikte.
Das wird jetzt natürlich massiv politisch ausgeschlachtet. 🙄 Es gibt doch bestimmt ein Video von dem Vorfall, da kann man sich dann mal ein objektives Bild machen, wie brutal der Angriff wirklich war und was dem vorausgegangen ist. Also: pics or it didn’t happen.
Der grüne soll ehrlich sein!
Den Streit mit dem leichten Faustschlag hat er vom Zaun gebrochen!
Den Anfang mit Beleidigungen hat Herr Striegel angefangen!
Ich stand unmittelbar daneben!
Deine Lügen wird dir keiner glauben. Natürlich hast du direkt daneben gestanden … Geschichten aus dem Paulanergarten …
Immer wenn der vorbestrafte Unfallfahrer Striegel auftaucht, gibt es eine nette kleine Rangelei. Scheint wohl zwanghaftes Verhalten zu sein.