Nach Angriff auf Grünen-Politiker Striegel an der Halle-Messe – Täter soll bekannter Neonazi und Hooligan der „Blue White Street Elite“ sein

von · 9. November 2025

7 Antworten

  1. Halu sagt:
    9. November 2025 um 11:08 Uhr

    Da hat er es mal wieder geschafft in die Schlagzeilen zu kommen. Kennen wir ja schon von ihm.

  2. Siegfried Heidebaum sagt:
    9. November 2025 um 11:11 Uhr

    Haben die Grünen auch schon das Treiben der Hammer-Bande scharf verurteilt? Jede Gewalt ist antidemokratisch!

  3. Emmi sagt:
    9. November 2025 um 11:17 Uhr

    Habe es auch so ein Medieninteresse, wenn es kein Politiker betroffen hätte?
    Bevor alle meckern. Ich verabscheue Gewalt in jeder Form. Das löst keine Konflikte.

  4. 10010110 sagt:
    9. November 2025 um 11:17 Uhr

    Das wird jetzt natürlich massiv politisch ausgeschlachtet. 🙄 Es gibt doch bestimmt ein Video von dem Vorfall, da kann man sich dann mal ein objektives Bild machen, wie brutal der Angriff wirklich war und was dem vorausgegangen ist. Also: pics or it didn’t happen.

  5. 2.Opa gegen Links-Grün sagt:
    9. November 2025 um 11:20 Uhr

    Der grüne soll ehrlich sein!
    Den Streit mit dem leichten Faustschlag hat er vom Zaun gebrochen!
    Den Anfang mit Beleidigungen hat Herr Striegel angefangen!
    Ich stand unmittelbar daneben!

  6. Oskar sagt:
    9. November 2025 um 11:31 Uhr

    Immer wenn der vorbestrafte Unfallfahrer Striegel auftaucht, gibt es eine nette kleine Rangelei. Scheint wohl zwanghaftes Verhalten zu sein.

