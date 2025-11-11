Bundeskanzler Merz kommt nächste Woche in die Leopoldina nach Halle (Saale) zum Antrittsbesuch

Bereits am 3. Oktober war Bundeskanzler Friedrich Merz in Halle (Saale), nahm hier am Kerzensingen zum Tag der Deutschen Einheit teil. Am Dienstag, 18. November 2025, kommt er nun offiziell zum Antrittsbesuch nach Sachsen-Anhalt.

Zum Auftakt wird Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff den Bundeskanzler in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina begrüßen. Dort wird Merz sich in das Gästebuch der Landesregierung und der Leopoldina eintragen und an der Kabinettssitzung der Landesregierung teilnehmen.

Im Anschluss wird der Kanzler das Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik und die die Sonotec GmbH besuchen. Begleitet wird der Kanzler von Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff, Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann und Wirtschaftsminister Sven Schulze.