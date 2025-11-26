Verkaufsoffene Sonntage in Halle (Saale) am 1. und 3. Advent: bummeln und shoppen in der Innenstadt

Die City-Gemeinschaft Halle e. V. lädt in diesem Jahr zu zwei verkaufsoffenen Adventssonntagen ein: Am 30. November und am 14. Dezember 2025 öffnen zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt jeweils von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Die Besucherinnen und Besucher können bummeln, einkaufen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Die verkaufsoffenen Sonntage sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Halleschen Adventszeit und werden von vielen Menschen genutzt, um ohne Alltagshektik durch die Stadt zu schlendern. Sie lassen sich inspirieren und genießen zwischendurch gern die gastronomischen Angebote der Innenstadt. Das Shoppen an diesem Wochentag bietet die Möglichkeit, in besonders entspannter Atmosphäre besondere Geschenke zu entdecken, sich in Ruhe beraten zu lassen und Neues zu entdecken.

Besonders schön: Ein Besuch in den Geschäften lässt sich ideal mit einem Abstecher zum Halleschen Weihnachtsmarkt verbinden – nur wenige Schritte entfernt und mit seiner gemütlichen Atmosphäre ein zentraler Treffpunkt in der Adventszeit.

Mit der Aktion möchte die City-Gemeinschaft den lokalen Einzelhandel in einer wichtigen Jahreszeit stärken und zeigen, welche Vielfalt die Innenstadt bietet – von inhabergeführten Fachgeschäften bis zu traditionsreichen Marken. Sie freut sich auf zwei stimmungsvolle Adventssonntage und lädt alle Hallenserinnen, Hallenser und Gäste herzlich dazu ein!