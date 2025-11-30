Du bist Halle

Blick auf das Herbstwetter in Sachsen-Anhalt: von +32,6° bis -12,6° war ales dabei – mehr Sonne als im Durchschnitt

von · 30. November 2025

9 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    30. November 2025 um 10:50 Uhr

    Also insgesamt ein relativ normaler Herbst, so wie es dieses Jahr auch einen relativ normalen Sommer gab. Vielleicht können wir uns dann auch mal wieder auf einen normalen Winter freuen, bei dem es mal länger als ein paar Tage Schnee gibt.

    • Wetterfrosch sagt:
      30. November 2025 um 11:01 Uhr

      Du bist ein Klimaleugner. Dein normaler Sommer war der heisseste seit 12 Mio Jahren und ihm folgte der „Schocktober“ mit eisigem Frost und ein November mit afrikanischer Hitzwelle. So haben es führende Klimaforscher vorhergesagt. Hast du das etwa nicht gemerkt?

    • Sprache hart sagt:
      30. November 2025 um 11:15 Uhr

      Kommt jetzt auf darauf an, was du unter „relativ“ und „normal“ verstanden wissen willst.

      Wenn der Winter so wie die letzten wird, könnte das „relativ normal“ sein. Aber das willst du ja gerade nicht.

    • Gute Frage.de sagt:
      30. November 2025 um 12:48 Uhr

      Mich würde nur mal interessieren, wer dich immer fragt.

  2. dfghj sagt:
    30. November 2025 um 11:40 Uhr

    „mehr Sonne aus im Durchschnitt“
    ohje .. bald wird uns der Himmel auf den Kopf fallen 😉

    „zu Beginn der dritten Novemberdekade“
    eine so ungewohnte Zeiteinteilung, dass ich erstmal Finger und auch Zehen zum Nachzählen brauchte

  3. ... sagt:
    30. November 2025 um 12:42 Uhr

    @Wetterfrosch
    aus welchem Märchenbuch hast du denn das, oder bist du wirklich so dumm? Der heißeste Sommer seit 12 Millionen Jahren? Drunter machst du es nicht, was? Das ist absolut lächerlich!

