„Weihnachten zwischen Krieg und Frieden“: Veranstaltung am Mittwoch im Stadtmuseum Halle (Saale)

Mit der Veranstaltung „Weihnachten zwischen Krieg und Frieden“ am 3. Dezember 2025 um 14:30 Uhr beschließt das Stadtmuseum Halle seine erfolgreiche Reihe im Kulturellen Themenjahr „Stadt der Brücken – Kommen. Gehen. Bleiben.“. Gemeinsam mit dem Museumsnetzwerk Halle und weiteren Partnern widmete sich das Stadtmuseum in den vergangenen Monaten dem historischen Wendepunkt – 80 Jahre Kriegsende und Befreiung vom Nationalsozialismus in Halle (Saale).

Die Veranstaltungsreihe stieß auf große Resonanz: Viele Menschen folgten der Einladung, ihre persönlichen Geschichten und Erinnerungen zu teilen – bei Lesungen, Vorträgen, Spaziergängen, Gesprächen oder Kaffee­runden. Daraus sind auch drei Zeitzeug:innen-Interviews entstanden, die nun einen Platz in der Sammlung des Stadtmuseums Halle gefunden haben. Dieses offene Miteinander hat die Reihe in besonderer Weise geprägt und gezeigt, wie lebendig Erinnerungskultur sein kann, wenn sie gemeinsam gestaltet wird.

Die Kooperation mit den Franckeschen Stiftungen, dem Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), der Gedenkstätte ROTER OCHSE in Zusammenarbeit mit dem WUK Theater Quartier und der Stadt Halle (Saale), ebenso mit dem Stadtarchiv und dem Verein für hallische Stadtgeschichte e.V., haben die vielfältigen Zugänge zum Thema bereichert und neue Brücken zwischen Forschung, Vermittlung und persönlicher Erinnerung geschlagen.

Im Nationalsozialismus, im Krieg und nach der Befreiung vom Nationalsozialismus – Weihnachten wurde immer gefeiert. In der Abschlussveranstaltung beleuchtet Kristin Land anhand ausgewählter Objekte aus den Sammlungen des Stadtmuseums, wie die Nationalsozialisten versuchten, die Weihnachtszeit zu vereinnahmen, wie die letzte Kriegsweihnacht gefeiert wurde und wie die Menschen das erste Weihnachtsfest in Frieden erlebten. Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch wird zum Gespräch eingeladen.

Aufgrund der großen Resonanz wird das Stadtmuseum Halle auch im kommenden Jahr einzelne Veranstaltungen zum Thema fortführen, darunter auch über das Bunkerbuch von Halle aus dem Jahr 1942. Eine Veranstaltung, die bereits viele Besucher:innen bewegt und zum Austausch angeregt hatte.

Das Stadtmuseum Halle dankt allen Besucher:innen, Partner:innen und Erinnerungsgeber:innen.

Vortrag: „Weihnachten zwischen Krieg und Frieden“ am 3. Dezember 2025 um 14:30 Uhr Stadtmuseum Halle.

Eintritt Stadtmuseum 5 € /erm. 3 € zzgl. Vortragsgebühr 2 €

Foto: Stadtmuseum