Blickwinkel Wolf in Halle (Saale): CDU fordert modernes Wolfsmanagement zum Schutz privater und landwirtschaftlicher Nutztiere

von · 5. Dezember 2025

  1. Hans-Karl sagt:
    5. Dezember 2025 um 14:42 Uhr

    „Mein Vorschlag ist das französische bzw. schwedische Modell: ein Wolf pro 1000 m2.“
    ist ja wohl definitiv zu viel. Das wären ja mehr als Hunde oder Katzen.

    • Wennemann sagt:
      5. Dezember 2025 um 17:52 Uhr

      Wer nicht einmal primitivste Mathematik beherrscht, sollte bei derartigen Konferenzen den Mund halten. Sachsen Anhalt ist ca. 20.000 qkm groß. Also 20.000.000.000 qm. Macht 20 Millionen Wölfe für Sachsen-Anhalt bei einem Wolf pro 1.000 qm. Wer soll die durchfüttern? Die Grünen werden sagen: Wir schaffen das. Das einzige aber, was sie schaffen, sind immer neue Fakejobs für sich im öffentlichen Dienst.

