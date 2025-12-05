Morgen ist zum vorerst letzten Mal geöffnet: OB Vogt setzt sich weiter für den Erhalt des Bahnmuseums ein und ist dazu nächste Woche in Nürnberg

Am morgigen Samstag hat das Bahnmuseum in Halle (Saale) zum vorerst letzten Mal geöffnet. Die Bahnstiftung will das Museum schließen. Doch Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt gibt nicht auf und setzt sich weiter für den Erhalt des Museums ein. Am Montag, 8. Dezember 2025, reist Vogt nach Auskunft der Stadtverwaltung in Begleitung von Dr. Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur und Sport der Stadt Halle (Saale), nach Nürnberg. Dort findet anlässlich „190 Jahre Eisenbahn in Bayern“ eine Festveranstaltung der Bayrischen Staatsregierung statt, zu der mehrere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Bahn – unter anderem die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, erwartet werden.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt: „Ich möchte keine Möglichkeit unversucht lassen, unser Museum zu retten. Die Veranstaltung in Nürnberg will ich nutzen, um mit Entscheidern ins Gespräch zu kommen und für unsere Interessen zur werben. Wir brauchen Unterstützung von allen Seiten.“ Seit Bekanntwerden der Schließungspläne der Bahn-Stiftung für das Museum an der Berliner Brücke im September hat es zahlreiche Proteste gegeben; unter anderem läuft eine Petition gegen die Schließung, die bereits rund 12.000 Unterschriften umfasst, so die Organisatoren. Bahnplänen zufolge, soll das Museum ein normales Bahndepot werden. Oberbürgermeister Dr. Vogt hatte sich mit einem Schreiben bereits an den Bahn-Vorstand, die Landesregierung sowie an den Konzernbevollmächtigen der DB für Mitteldeutschland und den Direktor des Museums gewandt.

Die Bahnstiftung hat inzwischen laut Stadtverwaltung signalisiert, hinsichtlich der Zukunft der Anlage auf verschiedenen Ebenen Gespräche zu führen.

Zahlreiche Argumente sprechen nach Ansicht der Stadt für den Erhalt des Bahnmuseums am Standort Halle (Saale):

Halle (Saale) ist neben Nürnberg und Koblenz einer der drei Standorte des DB Museums – der einzige in Ostdeutschland. Der Standort verkörpert somit allein die Geschichte der Deutschen Reichsbahn (DR) in der ehemaligen DDR. Das Museum ist Erlebnisort für Familien und Eisenbahnbegeisterte weit über die Grenzen der Stadt und Mitteldeutschlands hinaus.

Das Museum unterbreitet ein niederschwelliges Angebot als Element des Netzwerkes außerschulischer Lernorte im MINT-Bereich.

Das Museum zeigt anschaulich die Transformation des Schienenverkehrs und passt hervorragend in das Gesamtkonzept für das Zukunftszentrum für Deutschen Einheit und Europäische Transformation, das der Bund in Halle (Saale) unweit des Museums am Riebeckplatz errichtet.

Die Entscheidung für Halle (Saale) als Standort des DB Museums im Jahr 2003 fiel unter anderem aufgrund der hervorgehobenen Position des Eisenbahnknotens Halle (Saale) im Gebiet der Deutschen Reichsbahn; zudem ist Halle (Saale) bis heute in wichtiger Standort für die Schienenfahrzeuginstandsetzung und den Schienenverkehr. Die Stadt Halle (Saale) hat mit ihrer zentralen Lage ist einer der zentralen Knotenpunkte im Personen- und Güterverkehr (ICE-Verbindung von Nordosten nach Süden und umgekehrt).

Der Museums-Standort sticht durch die Vielfalt der vorhandenen Fahrzeuge heraus. • Aus Sicht der Landesstrategie zur Industriekultur (vertreten durch das Netzwerk Industriekultur – NIK) ist Halle (Saale) mit dem DB Museum ein künftiger Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIhl).

Im neuen „Industriekultur-Dreieck“ für Halle (Saale), bestehend aus Planetarium (Gasometer), Saline-Insel und DB Museum, spielt der Standort eine wesentliche Rolle. Er ist zudem Ausgangspunkt des Eisernen Bandes (AEB), einer touristischen Ausflugsverkehrsachse Halle – Brocken

Die Deutsche Bahn hat durch die Investition von 700 Mio. Euro in die modernste Zugbildungsanlage Europas den DB-Standort Halle (Saale) aufgewertet und damit die Zukunftsfähigkeit des Verkehrsmittels Bahn betont. Somit hat die DB dem Museumstandort Industriegeschichte und Innovationskultur an einem Ort zusammengeführt.