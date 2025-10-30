Blume 2000: Blumenladen im Hauptbahnhof öffnet nächste Woche

Im April hatte Blume 2000 eine Filiale im Hauptbahnhof Halle (Saale) eröffnet, im Mai aber wieder geschlossen. Es sei nur ein Pop-Up-Store gewesen, um den Standort zu testen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Und man war zufrieden. „Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Kunden und Kundinnen dort glücklich machen konnten mit unserem Produkt und Service.“

Nach einem anschließenden Vollumbau öffnet das Geschäft nun ab 7. November dauerhaft.