Du bist Halle

Blume 2000: Blumenladen im Hauptbahnhof öffnet nächste Woche

von · 30. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

3 Antworten

  1. Deppen-Stadl sagt:
    30. Oktober 2025 um 08:42 Uhr

    Alter, was für ein Hype um einen Blumenladen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert