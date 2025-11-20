Du bist Halle

Historisches Gebäude in der Mansfelder Straße bei Brand schwer beschädigt – Stadtrat hatte Erhalt im Zuge des geplanten Bauvorhabens gefordert

von · 20. November 2025

  1. Belladonna sagt:
    19. November 2025 um 22:24 Uhr

    Hoffentlich springt es nicht auf andere Gebäude über.

  2. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 22:29 Uhr

    Neiiiin! 😥 😥

  3. Baufuchs sagt:
    19. November 2025 um 22:40 Uhr

    Da waren wohl die Auflagen des Denkmalamtes zu streng! Nu sind se abgebrannt.

    So ein Pech aber auch. 😭😁

  4. Leider nix Neues sagt:
    19. November 2025 um 23:37 Uhr

    Da will wohl wieder mal jemand die teure Sanierung denkmalgeschützter Gebäude „umgehen“ – um uns dann wieder einen Betonbunkerkomplex hinzurotzen! Die alte Brauerei, der Schlachthof etc.: überall brennt es da, wo ein Bauprojekt ansteht… 🙁

  5. Steuerzahler sagt:
    20. November 2025 um 05:11 Uhr

    DA werden private Interessen von Herrn Feigl sichtbar, das darf nicht sein. Als Stadtrat muss er dem Wohle der Stadt verpflichtet sein und nicht seine eigenen Interessen vertreten. Dass das im Stadtrat schon eine „normale“ Sache ist, ist aber bekannt. So hat der eine Stadtrat sich für Fördergelder für das WUK eingesetzt, der andere treibt die Abschaffung der Vergnügungssteuer („Tanzsteuer“) vorn, da eigene Interessen vorhanden sind. Die Stadt kann sich nicht um jede Ruine kümmern, wenn Herrn Feigl da was daran liegt, soll er es selber aufbauen.

  6. Rob sagt:
    20. November 2025 um 05:28 Uhr

    Es ist schade das Denkmal geschützte Gebäude hier von der Stadt nicht geschützt werden und diese zulassen das sie aus unseren Stadtbild verschwinden. Brandsanierung für Luxus Immobilien, das braucht , Statt Erhalt der Kultur und Stadt Geschichte !

  7. Harald sagt:
    20. November 2025 um 06:05 Uhr

    Wie man hier in halle den denkmalschutz klassischerweise umgeht.

