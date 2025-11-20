Historisches Gebäude in der Mansfelder Straße bei Brand schwer beschädigt – Stadtrat hatte Erhalt im Zuge des geplanten Bauvorhabens gefordert
Erst war nur eine kleine Rauchwolke zu sehen, doch die wurde immer größer und wenige Minuten später loderten Flammen: am Mittwochabend ist ein Feuer in einem denkmalgeschützten Gebäude im Bereich Mansfelder Straße, Tuchrähmen ausgebrochen. Der Seitenflügel wurde stark beschädigt. Immerhin konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude direkt an der Straße und auf das Nachbargebäude, hier befand sich eins “Gelis Eroticmarkt”. verhindert werden.
Die Flammen und die Rauchsäule waren weithin sichtbar. Auch Grünen-Stadtrat Christian Feigl war mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Ihn verbindet eine ganz besondere Geschichte mit dem Haus. Denn mehrere Jahre hat er dort gelebt. “Das war mal meine Wohnung, die jetzt abbrennt”, sagte er gegenüber dubisthalle.de. Er hatte sich auch im Stadtrat für den Erhalt des Gebäudes aus dem jahr 1828 ausgesprochen. Ein Investor wollte hier ein Wohngebiet errichten und dafür auch den Seitenflügel abreißen. Wie es mit dem Projekt allgemein weitergeht, ist nun unklar. Das Unternehmen befindet sich inzwischen in Insolvenz.
Die Löscharbeiten zogen sich mehrere Stunden hin. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Passendorf und Neustadt im Einsatz. Zwischenzeitlich war auch der Straßenbahnverkehr über die Mansfelder Straße unterbrochen.
Wegen der verwinkelten Zufahrt und mit Bauzäunen abgesperrten Bereichen wegen zuvor herabgefallener Bauteile gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Die Feuerwehr konnte nicht auf Anhieb ihre Fahrzeuge an die Brandstelle heranfahren.
Hoffentlich springt es nicht auf andere Gebäude über.
Neiiiin! 😥 😥
Da waren wohl die Auflagen des Denkmalamtes zu streng! Nu sind se abgebrannt.
So ein Pech aber auch. 😭😁
Da will wohl wieder mal jemand die teure Sanierung denkmalgeschützter Gebäude „umgehen“ – um uns dann wieder einen Betonbunkerkomplex hinzurotzen! Die alte Brauerei, der Schlachthof etc.: überall brennt es da, wo ein Bauprojekt ansteht… 🙁
DA werden private Interessen von Herrn Feigl sichtbar, das darf nicht sein. Als Stadtrat muss er dem Wohle der Stadt verpflichtet sein und nicht seine eigenen Interessen vertreten. Dass das im Stadtrat schon eine „normale“ Sache ist, ist aber bekannt. So hat der eine Stadtrat sich für Fördergelder für das WUK eingesetzt, der andere treibt die Abschaffung der Vergnügungssteuer („Tanzsteuer“) vorn, da eigene Interessen vorhanden sind. Die Stadt kann sich nicht um jede Ruine kümmern, wenn Herrn Feigl da was daran liegt, soll er es selber aufbauen.
Es ist schade das Denkmal geschützte Gebäude hier von der Stadt nicht geschützt werden und diese zulassen das sie aus unseren Stadtbild verschwinden. Brandsanierung für Luxus Immobilien, das braucht , Statt Erhalt der Kultur und Stadt Geschichte !
Wie man hier in halle den denkmalschutz klassischerweise umgeht.