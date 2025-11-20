Historisches Gebäude in der Mansfelder Straße bei Brand schwer beschädigt – Stadtrat hatte Erhalt im Zuge des geplanten Bauvorhabens gefordert

Erst war nur eine kleine Rauchwolke zu sehen, doch die wurde immer größer und wenige Minuten später loderten Flammen: am Mittwochabend ist ein Feuer in einem denkmalgeschützten Gebäude im Bereich Mansfelder Straße, Tuchrähmen ausgebrochen. Der Seitenflügel wurde stark beschädigt. Immerhin konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude direkt an der Straße und auf das Nachbargebäude, hier befand sich eins “Gelis Eroticmarkt”. verhindert werden.

Die Flammen und die Rauchsäule waren weithin sichtbar. Auch Grünen-Stadtrat Christian Feigl war mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Ihn verbindet eine ganz besondere Geschichte mit dem Haus. Denn mehrere Jahre hat er dort gelebt. “Das war mal meine Wohnung, die jetzt abbrennt”, sagte er gegenüber dubisthalle.de. Er hatte sich auch im Stadtrat für den Erhalt des Gebäudes aus dem jahr 1828 ausgesprochen. Ein Investor wollte hier ein Wohngebiet errichten und dafür auch den Seitenflügel abreißen. Wie es mit dem Projekt allgemein weitergeht, ist nun unklar. Das Unternehmen befindet sich inzwischen in Insolvenz.

Die Löscharbeiten zogen sich mehrere Stunden hin. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Passendorf und Neustadt im Einsatz. Zwischenzeitlich war auch der Straßenbahnverkehr über die Mansfelder Straße unterbrochen.

Wegen der verwinkelten Zufahrt und mit Bauzäunen abgesperrten Bereichen wegen zuvor herabgefallener Bauteile gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Die Feuerwehr konnte nicht auf Anhieb ihre Fahrzeuge an die Brandstelle heranfahren.