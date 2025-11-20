Du bist Halle

Hallenser sind Sachsen-Anhalt-weit am häufigsten krank – Grippe, Erkältung & Co als Hauptursache

von · 20. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Erhard sagt:
    20. November 2025 um 05:12 Uhr

    27 Tage pro Jahr krank? nochmal im Schnitt soviel Urlaub. Das sind von 250 Arbeitstagen mehr als 20%!

    Irre. Wer arbeitet denn noch?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert