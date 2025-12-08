Der Berg leuchtet: Probeleuchten im Zoo für die Magischen Lichterwelten

Am Freitag, 19. Dezember 2025, öffnen die Magischen Lichterwelten im Bergzoo in Halle (Saale) ihre Pforten. Doch am Montagabend leuchtete der Reilsberg bereits einmal zur Probe. Immerhin bestehen die Installationen aus 15.000 Leuchtpunkten. Die Installationen wurden von rund 100 Personen in China in Handarbeit hergestellt, anschließend per Frachtschiff nach Europa gebracht.

Fantasy Island: Eine Reise in die menschliche Vorstellungskraft



Das diesjährige Motto, „Fantasy Island“, entführt die Besucher in die Welten, die insbesondere durch Bücher, Filme und Computerspiele der Neuzeit eine ungeahnte Popularität erlangt haben.Der Begriff Fantasie leitet sich vom altgriechischen Wort phantasía ab, was mit Vorstellung oder Erscheinung übersetzt werden kann. Er beschreibt die kreative Fähigkeit, sich vorzustellen, wie Dinge sein könnten, und ganze neue Welten zu erschaffen. Genau das haben die Köpfe hinter den Lichterwelten getan: Sie haben den Reilsberg, der wie eine Insel über der Stadt thront, in ein Fantasie-Universum verwandelt. Die Ausstellung fokussiert sich auf die beliebtesten archetypischen Figuren der Fantasy-Sagen: Drachen, Elfen, Zwerge, Meereswesen, Trolle, Zauberer und Hexen. Diese ikonischen Gestalten werden in 7 thematischen Welten präsentiert. Die Installationen sind inspiriert von literarischen und cineastischen Vorlagen wie Herr der Ringe, Game of Thrones und vielen anderen Fantasy-Sagas. Ob als erklärter Fantasy-Fan oder einfach als Liebhaber schöner Geschichten – die kunstvollen Lichtfiguren, untermalt von stimmungsvoller Musik und Soundeffekten, ziehen jeden in ihren Bann. Hier kann man für ein paar Stunden die reale Welt vergessen.