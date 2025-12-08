Kleine Ulrichstraße notdürtig mit Asphalt geflickt – Reparatur soll bis Frühjahr erfolgen

Seit Monaten schon sind lockerer Pflastersteine in der Kleinen Ulrichstraße in Halle (Saale) ein Ärgernis. Nicht nur, dass es jedes Mal klappert, wenn Autos darüber fahren. Die lockeren Stellen haben sich als Sturz- und Stolpergefahr für Fußgänger und Fahrradfahrer erwiesen. Eigentlich sollte in diesem Herbst eine Reparatur erfolgen. Doch passiert ist nicht viel.

Die Arbeiten seien beauftragt, sagt Stadtsprecher Drago Bock, in Teilen seien auch auch bereits umgesetzt. Man habe geplant, die Arbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen. „Aus Kapazitätsgründen – hier bestimmen die Verfügbarkeit der Firmen bzw. deren Kapazitäten das Tempo – so dass die Maßnahme spätestens im Frühjahr 2026 fortgesetzt werden wird“, so Bock.

Nachdem am Donnerstag auch ganze Pflastersteine fehlten, hat die Stadt nun reagiert und einen besonders brisanten Teil im Bereich des LUJAH-Bar mit Asphalt notdürftig geflickt.

Bereits im September hatte die Stadt über die Ursachen informiert. Demnach werden die Pflastersteine durch die Servolenkung der Autos herausgedreht.