Hospizarbeit auf dem Halleschen Weihnachtsmarkt: Glühwein, Gespräche und Spendenaktion am Dienstag

Am Dienstag, dem 9. Dezember, sind die Mitarbeiterinnen des stationären Hospizes und Ehrenamtliche auf dem Hallischen Weihnachtsmarkt präsent und laden Besucherinnen und Besucher zum Austausch ein.

Von 18 bis 19 Uhr übernehmen sie die Glühweinhütte mit den großen Tassen auf dem Dach. Dort schenken sie Heißgetränke aus und informieren interessierte Gäste über die Arbeit des Hospizes. In gemütlicher Atmosphäre besteht die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und mehr über die Begleitung schwerkranker Menschen zu erfahren.

Darüber hinaus wird zu Spenden für die Hospizarbeit aufgerufen: Ein Spendenhäuschen steht bereit, und jede eingehende Spende wird traditionell mit einem Glockenläuten gewürdigt.

Bereits ab 16 Uhr ist das Team außerdem in der Vereinshütte am Roten Turm anzutreffen. Dort stehen kleine, liebevoll ausgewählte Präsente bereit, die im Rahmen einer Spendenaktion mitgenommen werden können. Auf diese Weise haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Hospizarbeit auf unkomplizierte Weise zu unterstützen und zugleich eine kleine Freude weiterzugeben.

Die Mitarbeitenden des Heinrich-Pera-Hospizes freuen sich auf zahlreiche Begegnungen und Gespräche mit den Gästen des Hallischen Weihnachtsmarktes.