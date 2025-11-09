Drei Verletzte mit Rauchgasvergiftung in Gröbers: sie hatten wegen kühler Temperaturen einen Grill in die Gartenlaube gestellt

Drei Personen mussten am Samstagabend wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt werden. Die Geschädigten grillten gemeinsam in einem Kleingarten einer Gartenanlage. Aufgrund kühler Temperaturen trugen sie den heißen Grill in die Gartenlaube, um diese aufzuheizen. Im Laufe der Zeit bekamen die Männer im Alter von 63-64 Jahren Symptome in Form von Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit. Daraufhin entfernten sie den Grill aus der Gartenlaube. Aufgrund der Verschlechterung des Gesundheitszustandes wurde der Rettungsdienst informiert. Sie kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

