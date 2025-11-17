Einbruch in Doppelhaushälfte in Lieskau

Am Sonntag endete die Rückkehr für die Bewohner einer Doppelhaushälfte in Lieskau mit einem Schreck. Unbekannte waren in den vergangenen Tagen in das Objekt eingedrungen. Alle Räume wurden durchsucht. Eine kriminaltechnische Untersuchung wurde durchgeführt. Im Laufe des Tages soll eine Auflistung über gestohlene Gegenstände erfolgen.

Durch das Polizeirevier Saalekreis werden Interessierten Einwohnern technische Hinweise zum besseren Schutz gegeben. Unter anderem gibt es Hinweise zur Sicherheitstechnik. Zudem wird auch eine Schwachstellenanalyse zu Hause durchgeführt. Interessierte können sich unter 03461 / 446 439 melden. Dort ist ein Anrufbeantworter geschaltet.