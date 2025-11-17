Du bist Halle

Mehr Licht in den Grünanlagen? Ausschüsse lehnen SPD-Antrag zum Beleuchtungskonzept ab

von · 17. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

10 Antworten

  1. Ich71 sagt:
    17. November 2025 um 07:38 Uhr

    Das ist doch wieder typisch SPD. Sie wollen einen Skaterpark beleuchten und in anderen Stadtteilen sind noch nicht mal die Schulwege beleuchtet. Siehe hierzu nur Hanoier Grundschule. Wie immer an der Realität vorbei.

    Antworten
    • Sofavan sagt:
      17. November 2025 um 08:57 Uhr

      Genau darum geht es doch: „Er betonte die Bedeutung einer verbesserten Ausleuchtung an Gefahrenstellen, auf Schulwegen, in Grünzügen, an Sport- und Freizeitflächen sowie an Orten, die von Jugendlichen genutzt werden“. Wie immer nur hohles Bashing.

      Antworten
    • Julius Neumann sagt:
      17. November 2025 um 10:37 Uhr

      Der Kontext war so, dass wir eine konkrete Bürgeranfrage zum Skatepark erhalten und an die Verwaltung getragen haben. Ausgangspunkt des Antrags waren viele weitere unbeleuchtete Bereiche in der Stadt.

      Antworten
  2. 10010110 sagt:
    17. November 2025 um 07:53 Uhr

    Erstunlich, ein FDP-Politiker, der gegen Technologie und für Natürlichkeit wirbt. Dass es sowas noch gibt. 😮

    Antworten
  3. Emmi sagt:
    17. November 2025 um 08:07 Uhr

    „Sicherheitsgefühl stärken und das Ordnungsamt entlasten könne“
    Das ist ja mal ne Logik. Jetzt sollen einige Lampen alles richten.
    Die Stadtkasse ist leer, warum so ein Antrag?

    Antworten
  4. Lederjacke sagt:
    17. November 2025 um 09:03 Uhr

    Es gibt intelligente Systeme, welche auf Bedarf die Wege beleuchten. Zudem sind neben Parks auch die Hafenbahn oder eben genannte Schulwege betroffen.

    Ein Anfang wäre, wie man dieses Problem langfristig lösen kann.

    Antworten
  5. da stunt der Laie sagt:
    17. November 2025 um 09:29 Uhr

    Jetzt noch Kœni mit seinem „Mordweg“…

    Antworten
  6. PaulusHallenser sagt:
    17. November 2025 um 11:00 Uhr

    „„Es darf in einer Stadt ruhig auch unbeleuchtete Bereiche geben“, so Hänsel.“

    Dem kann ich nur zustimmen. Auch die Natur braucht braucht ihre ungestörten Rückzugsräume.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert