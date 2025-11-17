Fahndung der Polizei nach gesuchtem Straftäter: Geflüchteter aus dem Amtsgericht in Halle weiterhin weg

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Freitagnachmittag rund um den Riebeckplatz in Halle (Saale) unterwegs. Ein Hubschrauber war unterwegs, Polizisten mit Suchhunden hatten ein Gebäude umstellt. Hintergrund war die Suche nach einem Gefangenen. Mohamed A. wurde bereits seit 5 Jahren durch Frankreich wegen einer Körperverletzung gesucht. Er konnte am Donnerstag am Riebeckplatz gestellt werden. Wegen der Internationalen Rechtshilfe wurde durch einen Richter am Amtsgericht eine Festhalteanordnung zum Zweck der Auslieferung erlassen. Nach der richterlichen Vorführung gelang dem Mann allerdings am Freitagnachmittag die Flucht, seine Spur verliert sich im Bereich des Edeka-Centers am Mafa-Gelände. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist der Mann weiterhin verschwunden. Nähere Infos zur Beschreibung im Link: https://dubisthalle.de/fahndung-der-polizei-festgenommener-fluechtet-aus-amtsgericht-einzelheiten-nach-grosseinsatz-mit-suchhunden-und-hubschrauber-am-riebeckplatz-fahndung-der-polizei-festgenommener-fluechtet-aus-amt

