Erwischter Schwarfahrer in der S-Bahn gibt falsche Personalien an und bedroht Bundespolizisten

von · 15. November 2025

4 Antworten

  1. Emmi sagt:
    16. November 2025 um 07:57 Uhr

    Unbelehrbarer Fahrgast

  2. thomschl sagt:
    16. November 2025 um 11:20 Uhr

    Vom gehobenen Dutti-Finger lernt keine(r) dieser Persongruppe etwas! Wenn man einen „Lerneffekt“ erzielen will, muss man auch bereit sein angemessen zu reagieren oder sich schlicht und einfach damit abfinden! (Leider)

    • t-haas sagt:
      16. November 2025 um 12:29 Uhr

      Das bitte ist nicht Angelegenheit der Polizei. Sowas wird von einem Staatsanwalt auf Antrag behandelt und von einem Richter bestätigt. Lies mal bitte die Strafprozessordnung. Wir sind hier noch in Deitschland und nicht in den USA. Aber du hast alle Freiheiten zur Auswanderung…

    • Abfindung muss nicht sein sagt:
      16. November 2025 um 13:24 Uhr

      Tolle Ideen! Du solltest die Kriminalpolitik und Justiz reformieren.

      Welche Ausbildung hast du und welcher Tätigkeit gehst du nach?

