Pyro-Rob lässt es in Wörmlitz wieder funkeln und knallen
Bis zum Jahreswechsel sind es zwar noch sechs Wochen. Doch am Samstagabend bekamen die Hallenser schonmal Tipps für ihr Feuerwerk. Pyro-Rob ludt auf dem Gelände des TSG Wörmlitz zum Vorschießen ein.
Viele Raketen rauschten gen Himmel – entweder Solo oder als Batterie. Besucher konnten vor Ort gleich vorbestellen. Denn direkt vor Ort kaufen war nicht möglich, denn Feuerwerkskörper dürfen erst kurz vor Silvester verkauft werden.
Und nach dem Vorschießen ging es gleich weiter. Zum Abschluss hatte Pyro-Rob noch eine Feuerwerksshow organisiert.
Nichts gelernt, keine Einsicht, keine Rücksicht auf Tiere.Warum diese dämliche Knallerei immer wieder. Es gibt Krieg mit Raketen, Bomben , Schiessereien, da brauch das hier keiner.
Diesen Spagat „Böllern und Feuerwerk an Silvester“ zu Raketen und Krieg, ist auch ziemlich gewagt.
Ich heul auch nicht , weil über all im Stadt Gebiet Hunde gegen eigentum pisse, Gehwege vollgeschissen sind und in den Gebüschen die roten beutelchen hängen auf der peisnitz….. Als heul leise in deiner links grünen Welt
Wessen Geisteskind bist du denn? Das ist ja mehr als primitiv. Ich hoffe du bist noch im wehrfähigen Alter und dann geht dir die Kerze im Gehirn an.
Weg mit der Böllerei !
Zum Wohl aller Tiere.
Lieber Aktienspezialist als Klimaaktivist!
Da müsstest du erstmal Marktwirtschaft verstehen alter Opa
Her mit den Böllern!
Zum Wohl der Wirtschaft!
„kann man sehen wie man will“
Geböllert wird seit vielen Jahrhunderten und daran ist noch keine Tiersorte gestorben! “
Man muss aber fragen ob und warum heute jeder 2.ein Tier haben muss?
Während wir in Deutschland unsere Haustiere verwöhnen und verpimpeln, hungern in Afrika Hunderttausende Menschen!
Da fehlt mir das Verständnis
Dann spende dein Böllergeld für Afrika @Knallerei muss sein
Dir scheint mehr als nur Verständnis zu fehlen!
Stimmt, da ist es viel logischer, das Geld einfach in die Luft zu blasen und dann rum zu jammern, dass Deutschland so arm dran ist.
Dann geh nach Afrika und leiste Deinen Beitrag. Ich verpimple lieber meinen Hund und schicke mein Geld nicht in die Luft. Wer sein Geld mit Arbeit verdient wird sich das auch gut überlegen. Ach und dann ist ja da auch noch das Klima und die Luftqualität. Sicher fehlt Dir da auch das Verständnis.
Liebe Sportfreunde der TSG Wörmlitz/Böllberg e.V. sowie Pyro Rob,
denkt Ihr auch an die unmittelbar in der Nähe des Sportplatzes lebende Hunde?
Unser Hund der Rasse Eurasier „dreht“ in diesen ca. 90 Minuten „am Rad.
Der Mensch hört Frequenzen zwischen 20 und 20.000 Hertz, ein Hund dagegen zwischen 15 und 50.000 Hertz. Hunde nehmen also auch hohe Töne wahr, die uns entgehen. Feuerwerkskörper sind für unsere Vierbeiner also nicht lauter, doch sie nehmen viel mehr Geräusche wahr.
Hinzu kommt, dass ein Hund sein Gehör nie ganz ausschaltet. Selbst, wenn er tief und fest schläft, kann ihn das kleinste Geräusch aus dem Schlaf reißen und er ist sofort hellwach.
Dies äußert sich durch panischer Herumlaufen und Unruhe, ständiges Bellen, zittern, eingeklemmte Rute bis hin zur unkontrollierten Urinabgabe.
Ich war auch derjenige, der die Polizei angerufen.
Mehrmals im Jahr veranstaltet der Verein Feuerwerke auf dem Sportplatz, vor kurzem erst am letzten Oktoberwochenende.
Es gibt sicherlich andere Orte, wo so eine Verkaufsvorführung, wenn überhaupt, durchgeführt werden kann.
Blickt eigentlich unser Ordnungsamt noch durch, zumal laut der Webseiten „Halle.de“ unter Dienstleistungen „Feuerwerk“ genehmigungspflichtig ist.
Heute kann doch jeder machen was er will. Ich finde es abartig im Zuge von Kriegen hier solche Böller in die Luft zu schiessen. Meine Oma kennt es noch vom Krieg und die wird panisch wenn sowas losgeht
weil sie denkt es ist wieder soweit. Erst denken und vielleicht auch noch mal denken ehe man zu solchen Böllern greift, wäre viel besser.