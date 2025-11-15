Du bist Halle

Pyro-Rob lässt es in Wörmlitz wieder funkeln und knallen

von · 15. November 2025

14 Antworten

  1. Bürger sagt:
    16. November 2025 um 07:51 Uhr

    Nichts gelernt, keine Einsicht, keine Rücksicht auf Tiere.Warum diese dämliche Knallerei immer wieder. Es gibt Krieg mit Raketen, Bomben , Schiessereien, da brauch das hier keiner.

    • Franz2 sagt:
      16. November 2025 um 11:40 Uhr

      Diesen Spagat „Böllern und Feuerwerk an Silvester“ zu Raketen und Krieg, ist auch ziemlich gewagt.

    • rob sagt:
      16. November 2025 um 16:57 Uhr

      Ich heul auch nicht , weil über all im Stadt Gebiet Hunde gegen eigentum pisse, Gehwege vollgeschissen sind und in den Gebüschen die roten beutelchen hängen auf der peisnitz….. Als heul leise in deiner links grünen Welt

      • Bürger sagt:
        16. November 2025 um 18:56 Uhr

        Wessen Geisteskind bist du denn? Das ist ja mehr als primitiv. Ich hoffe du bist noch im wehrfähigen Alter und dann geht dir die Kerze im Gehirn an.

  2. AktivistIn sagt:
    16. November 2025 um 08:27 Uhr

    Weg mit der Böllerei !
    Zum Wohl aller Tiere.

  3. Knallerei muss sein sagt:
    16. November 2025 um 10:27 Uhr

    Her mit den Böllern!
    Zum Wohl der Wirtschaft!
    „kann man sehen wie man will“
    Geböllert wird seit vielen Jahrhunderten und daran ist noch keine Tiersorte gestorben! “
    Man muss aber fragen ob und warum heute jeder 2.ein Tier haben muss?
    Während wir in Deutschland unsere Haustiere verwöhnen und verpimpeln, hungern in Afrika Hunderttausende Menschen!
    Da fehlt mir das Verständnis

  4. H.Vogel sagt:
    16. November 2025 um 19:13 Uhr

    Liebe Sportfreunde der TSG Wörmlitz/Böllberg e.V. sowie Pyro Rob,

    denkt Ihr auch an die unmittelbar in der Nähe des Sportplatzes lebende Hunde?
    Unser Hund der Rasse Eurasier „dreht“ in diesen ca. 90 Minuten „am Rad.
    Der Mensch hört Frequenzen zwischen 20 und 20.000 Hertz, ein Hund dagegen zwischen 15 und 50.000 Hertz. Hunde nehmen also auch hohe Töne wahr, die uns entgehen. Feuerwerkskörper sind für unsere Vierbeiner also nicht lauter, doch sie nehmen viel mehr Geräusche wahr.
    Hinzu kommt, dass ein Hund sein Gehör nie ganz ausschaltet. Selbst, wenn er tief und fest schläft, kann ihn das kleinste Geräusch aus dem Schlaf reißen und er ist sofort hellwach.
    Dies äußert sich durch panischer Herumlaufen und Unruhe, ständiges Bellen, zittern, eingeklemmte Rute bis hin zur unkontrollierten Urinabgabe.
    Ich war auch derjenige, der die Polizei angerufen.
    Mehrmals im Jahr veranstaltet der Verein Feuerwerke auf dem Sportplatz, vor kurzem erst am letzten Oktoberwochenende.
    Es gibt sicherlich andere Orte, wo so eine Verkaufsvorführung, wenn überhaupt, durchgeführt werden kann.
    Blickt eigentlich unser Ordnungsamt noch durch, zumal laut der Webseiten „Halle.de“ unter Dienstleistungen „Feuerwerk“ genehmigungspflichtig ist.

  5. Roswitta sagt:
    17. November 2025 um 13:55 Uhr

    Heute kann doch jeder machen was er will. Ich finde es abartig im Zuge von Kriegen hier solche Böller in die Luft zu schiessen. Meine Oma kennt es noch vom Krieg und die wird panisch wenn sowas losgeht
    weil sie denkt es ist wieder soweit. Erst denken und vielleicht auch noch mal denken ehe man zu solchen Böllern greift, wäre viel besser.

