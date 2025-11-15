Pyro-Rob lässt es in Wörmlitz wieder funkeln und knallen

Bis zum Jahreswechsel sind es zwar noch sechs Wochen. Doch am Samstagabend bekamen die Hallenser schonmal Tipps für ihr Feuerwerk. Pyro-Rob ludt auf dem Gelände des TSG Wörmlitz zum Vorschießen ein.

Viele Raketen rauschten gen Himmel – entweder Solo oder als Batterie. Besucher konnten vor Ort gleich vorbestellen. Denn direkt vor Ort kaufen war nicht möglich, denn Feuerwerkskörper dürfen erst kurz vor Silvester verkauft werden.

Und nach dem Vorschießen ging es gleich weiter. Zum Abschluss hatte Pyro-Rob noch eine Feuerwerksshow organisiert.