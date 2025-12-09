Du bist Halle

Finanzausschuss tagt am Mittwoch zum Haushalt für das kommende Jahr, OB Vogt schenkt zeitgleich Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt aus

  1. Tino sagt:
    9. Dezember 2025 um 03:25 Uhr

    Was ist nur mit unseren Oberbürgermeister los?
    Statt Glühwein auszuschenken, sollte er lieber an der Abschlussberatungen des Finanzausschusses zum Haushalts für das kommende Jahr teilnehmen.
    Schließlich ist er ja der OB von Halle und wird nicht dafür bezahlt am Getränke aufzuteilen.

  2. 1Euro jOB sagt:
    9. Dezember 2025 um 06:52 Uhr

    Er könnte auch für Buddy zapfen!

