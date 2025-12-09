Finanzausschuss tagt am Mittwoch zum Haushalt für das kommende Jahr, OB Vogt schenkt zeitgleich Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt aus

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, finden die Abschlussberatungen des Finanzausschusses zum Haushalts für das kommende Jahr statt. Und während hitzige Debatten erwartet werden, steht bei Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt ein anderes heißes Thema auf der Tagesordnung. Denn er steht zeitgleich von 19 bis 21 Uhr hinter dem Tresen vom Lions-Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt und schenkt Glühwein aus. Mit dem Erlös der Benefizaktion wird die Handball-Sektion des USV Halle unterstützt. Die Hütte des Lions Club Halle befindet sich auf dem Marktplatz am Übergang zur Leipziger Straße.

