MOOVME – was nun? HAVAG will sich trennen, MDV spricht von „technischer Weiterentwicklung“
Am Montag teilte die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) mit, dass man sich von der App MOOVME trennen wird. Doch beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) hat man offenbar eine andere Auffassung.
„In MOOVME wird derzeit eine technische Weiterentwicklung für Halle (Saale) umgesetzt, um künftig eine präzisere, steigscharfe Haltestellenauskunft anbieten zu können“, teilt eine Sprecherin des Verkehrsverbundes mit. „Dabei kam es im Zusammenspiel der Systeme zu einer missverständlichen Aktivierung von Daten, obwohl die technische Umstellung noch nicht vollständig vorbereitet war.“ Aus diesem Grund Verbindungen im Bereich Marktplatz/Hallmarkt als „Ausfall“ dargestellt worden. Der Fehler habe am Montagvormittag behoben werden können.
Deutschland verkommt immer mehr zu einer drittklassigen Bananenrepublik. Sind ja nur Steuergelder, die man hier ohne Sinn und Verstand zum Fenster rauswirft.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum es in einem Verkehrsverbund immer wieder andere oder neue Apps braucht.
Ich es denn so schwer, eine MDV-App zu entwickeln? Beim RMV (Rhein-Main) funktioniert das doch auch.
Wozu braucht es dann Moovme; Fairtiq usw.?
Es sind ja nur der Fahrgäste, die sich ständig an eine neue App gewöhnen müssen.
Mal abgesehen davon, für mich ist der DB Navigator die App für alles.