MOOVME – was nun? HAVAG will sich trennen, MDV spricht von „technischer Weiterentwicklung“

Am Montag teilte die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) mit, dass man sich von der App MOOVME trennen wird. Doch beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) hat man offenbar eine andere Auffassung.

„In MOOVME wird derzeit eine technische Weiterentwicklung für Halle (Saale) umgesetzt, um künftig eine präzisere, steigscharfe Haltestellenauskunft anbieten zu können“, teilt eine Sprecherin des Verkehrsverbundes mit. „Dabei kam es im Zusammenspiel der Systeme zu einer missverständlichen Aktivierung von Daten, obwohl die technische Umstellung noch nicht vollständig vorbereitet war.“ Aus diesem Grund Verbindungen im Bereich Marktplatz/Hallmarkt als „Ausfall“ dargestellt worden. Der Fehler habe am Montagvormittag behoben werden können.