MOOVME – was nun? HAVAG will sich trennen, MDV spricht von „technischer Weiterentwicklung“

von · 9. Dezember 2025

2 Antworten

  1. A.W. sagt:
    9. Dezember 2025 um 06:20 Uhr

    Deutschland verkommt immer mehr zu einer drittklassigen Bananenrepublik. Sind ja nur Steuergelder, die man hier ohne Sinn und Verstand zum Fenster rauswirft.

  2. Michael sagt:
    9. Dezember 2025 um 07:00 Uhr

    Ich frage mich die ganze Zeit, warum es in einem Verkehrsverbund immer wieder andere oder neue Apps braucht.

    Ich es denn so schwer, eine MDV-App zu entwickeln? Beim RMV (Rhein-Main) funktioniert das doch auch.

    Wozu braucht es dann Moovme; Fairtiq usw.?

    Es sind ja nur der Fahrgäste, die sich ständig an eine neue App gewöhnen müssen.

    Mal abgesehen davon, für mich ist der DB Navigator die App für alles.

