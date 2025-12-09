Drei Azubis aus dem Bereich der IHK Halle-Dessau gehören mit zu den Bundesbesten

Drei herausragende Nachwuchskräfte aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) werden bei der diesjährigen Bundesbestenehrung in Berlin für ihre Spitzenleistungen in der Ausbildung ausgezeichnet. Sie zählen zu den 211 Jahrgangsbesten unter insgesamt rund 250.000 Absolventinnen und Absolventen der IHK-Abschlussprüfungen, die mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben: Svenja Henrike Magerl, Holzmechanikerin, Paul Koch, Hotelfachmann, und Michel Müller, Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie.

Im Jahr 2025 haben 3.072 Auszubildende ihre Abschlussprüfung bei der IHK Halle-Dessau abgelegt. 69 von ihnen erreichten die Note eins, 31 davon mit Auszeichnung – darunter auch die drei Bundesbesten. Am 3. November 2025 wurden sie bereits zusammen mit weiteren Besten der Aus- und Fortbildung von der IHK Halle-Dessau in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle (Saale) geehrt. Am 8. Dezember 2025 erhielten sie nun auch die Auszeichnung im Rahmen der Bundesbestenehrung. „Wir freuen uns sehr über die hervorragenden Leistungen dieser jungen Fachkräfte auf Bundesebene. Zu den Besten in Deutschland zu gehören, ist beeindruckend und zeigt, dass unsere Auszubildenden und ihre Betriebe in der Region Großes leisten!“, betont Dr. Simone Danek, IHK-Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung.

Svenja Henrike Magerl hat ihre Ausbildung bei der KLEUSBERG GmbH & Co. KG in Kabelsketal absolviert. Ihr Erfolgsrezept beschreibt die 21-Jährige so: „Es ist wichtig, interessiert und offen für Neues zu bleiben. Zudem sollte man gewissenhaft die gestellten Aufgaben erfüllen und immer sein Bestes geben, um über sich selbst hinaus zu wachsen.“

Paul Koch, 27 Jahre alt, wurde bei der Ella Hotel Betriebs GmbH in Merseburg ausgebildet. Für ihn war die Teilnahme an der jährlich von der DEHOGA ausgetragenen Meisterschaft ein besonderes Erlebnis: „Ich denke, den Landesmeistertitel für Sachsen-Anhalt bekommen zu haben, kann als Highlight eingeordnet werden.“

Der 21-jährige Michel Müller hat seine Ausbildung bei der Knauf Integral KG in Schkopau abgeschlossen. Sein Rat an zukünftige Auszubildende lautet: „Zeigt Interesse, stellt Fragen und habt Spaß an dem, was ihr tut. Ein Lächeln und eine zuvorkommende, höfliche Art öffnen oft mehr Türen als perfektes Wissen ohne Menschlichkeit.“