Du bist Halle

Für 600 Euro in Drogerie in Hauptbahnhof geklaut: Dieb kann gestellt werden und kommt in Haft

von · 4. November 2025

Eine Antwort

  1. Kerkermeister sagt:
    4. November 2025 um 14:21 Uhr

    „Durch den zuständigen Richter des Amtsgerichtes wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-jährigen Beschuldigten verkündet und anschließend durch die Polizei vollstreckt. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt in der Stadt Halle (Saale) überstellt.“

    Es hat zwar lange gedauert, aber endlich hört ihr mal auf mich. Gut so!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert