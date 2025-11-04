Für 600 Euro in Drogerie in Hauptbahnhof geklaut: Dieb kann gestellt werden und kommt in Haft

Am Sonntag entwendete ein 26-jähriger Beschuldigter Waren aus einem Drogeriemarkt im Bereich Hauptbahnhof in Halle (Saale) im Wert von circa 600€. Durch einen namentlich bekannten Zeugen und Mitarbeitern des Sicherheitspersonals der Deutschen Bahn konnte der Beschuldigte im Bereich Hauptbahnhof gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Durch die hinzugezogene Polizei wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und zur weiteren Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen zum Zentralen Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Halle (Saale) verbracht.

Über die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) wurden am gestrigen Tag beim zuständigen Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl für den vorläufig festgenommenen Beschuldigten beantragt. Durch den zuständigen Richter des Amtsgerichtes wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-jährigen Beschuldigten verkündet und anschließend durch die Polizei vollstreckt. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt in der Stadt Halle (Saale) überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeitig an.