Für die Energiewende: neuer Transformator am Donnerstagabend im Umspannwerk Bad Lauchstädt angekommen – nächsten Mittwoch kommt der nächste

Am Donnerstagabend kam per Schwerlasttransport ein riesiger Transformator am Umspannwerk von 50 Hertz in Bad Lauchstädt an. Die Anlage wird für die Energiewende umgerüstet. Am Mittwoch, 19. November 2025, ist ein weiterer Transport vorgesehen.

Die Abmaße des Schwerlasttransportes betragen:

Länge: 75,10 m

Breite: 3,70 m

Höhe: 4,65 m

Tonnage: 570,40 t

Fahrtstrecke: 06217 Merseburg, Alte Werkstraße (Jumbo Tec GmbH Beuna – Umschlagstelle) Ausfahrt Jumbo Tec – Alte Werkstraße queren – Puppensiedlung – re. L 178 – li. B 91 = Thomas-Müntzer-Str. – Kreuzung Geiseltalstraße Fahrt in den Gegenverkehr – Rückwärts re. Geiseltalstraße – vorwärts Geiseltalstraße – re. Straße des Friedens – weiter durch Gegenverkehr – li. Thomas-Müntzer-Straße – weiter B91 in Gegenfahrbahn (bis Kreuzung August-Bebel-Straße, wechsel auf Normalverkehr) – li. Querfurter Straße = L 172 – Bündorf – re. Bündorfer Str. – K 2156 – li. K 2156 (Richtung BAB 38, Anschlussstelle Bad Lauchstädt) – re. L 163 bis li. Zufahrt zum Uumspannwerk – über Baustellenzufahrt.