Gewerbegebiet Tornau: auch Umweltausschuss mehrheitlich für Prüfung, Anwohnerin droht mit Wegzug

von · 13. November 2025

2 Antworten

  1. JEB sagt:
    13. November 2025 um 21:54 Uhr

    Wer den Wegfall von Ackerflächen beklagt, sollte mal mit offenen Augen durch das Land fahren und die mit Photovoltaik überbauten Böden wahrnehmen, zuzüglich den Bau von Windrädern in Waldgebieten. Alles der selbe Frevel. Scheinheilige Ökos!!

  2. MS sagt:
    13. November 2025 um 22:30 Uhr

    Wie genau will man denn ein mögliches Gewerbegebiet beurteilen, wenn man nicht weiß, wie oder ob überhaupt das Land da eine JVA hinstellt? Wie will man Abstandsflächen und anderes beurteilen, wenn man nicht mal weiß, was da gebaut werden soll?

