Der Absage getrotzt: Halle feiert das Lichterfest – Lichterfee bringt die Saalestadt zum Leuchten

von · 1. November 2025

9 Antworten

  1. Robert sagt:
    1. November 2025 um 06:46 Uhr

    Lichterfest ? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Hat das Lichterfest Halloween jetzt entmachtet ?

  2. Verzerrer sagt:
    1. November 2025 um 08:20 Uhr

    Licht am Ende des Tunnels.

  3. Lupe sagt:
    1. November 2025 um 10:24 Uhr

    Das ist eine Erfindung von irgendwelchen Clowns.

  4. Absoluter PaulusHallenser Troll sagt:
    1. November 2025 um 11:34 Uhr

    Es wundert mich das die Vorsitzende der Citygemeinschaft nicht erwähnt wird wahrscheinlich weil sie nichts dazu beigetragen hat, sondern Dritte das geregelt haben.

  5. Unglaublich sagt:
    1. November 2025 um 11:49 Uhr

    Sinnlose Energieverschwendung. Vor kurzen hätten die einen noch an den Pranger gestellt, wenn man im Büro etc. vergessen hat das Licht aus zu machen. An Scheinheiligkeit nicht zu überbieten und die dummen Schafe trotten schön hinterher.

  6. PaulusHallenser sagt:
    1. November 2025 um 12:07 Uhr

    „Dass das Lichterfest in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, ist alles andere als selbstverständlich. Noch vor wenigen Wochen stand die beliebte Veranstaltung vor dem Aus. Steigende Kosten, offene Finanzierungsfragen und ein Mangel an helfenden Händen schienen das traditionsreiche Event zu gefährden.“

    War es nicht eher so, dass die Vorsitzende der Citygemeinschaft, Maria Gringer, die Organisation des Lichterfestes nicht auf die Reihe bekommen hat?

    Maria Gringers Scheitern ausblenden zu wollen, halte ich für falsch.

    • PaulusHallenser erzählt Unfug sagt:
      1. November 2025 um 13:44 Uhr

      Das Frau Gringer erst seit September Vorsitzende ist, blendest du natürlich aus. Auch die Querelen mit der vorangegangenen Vorsitzenden. Dein Gehetze gegen andere Personengruppen bekommt eine neue Qualität: du bist neidisch auf erfolgreiche Personen und musst nun diese beleidigen. Was bist du nur für ein armseliger Menschen.

