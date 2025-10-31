Preise zum Lichterfest 2025

Heute bis Sonntag findet das Lichterfest auf dem Marktplatz statt. Hier eine Preisübersicht. Manche Stände sind etwas teuer, manche etwas günstiger

Pils: 4,50 Euro

Radler: 4,50 Euro

Softdrinks: 4 Euro

Glühwein: 3,50 – 4 Euro

Milchkaffee: 4 Euro

Heiße Schokolade: 4 Euro

Latte Macchiato: 6 Euro

Langos pur: 5 Euro

Langos Sauerrahm und Schinken: 6,50 Euro

Kräuterbrot: 6 Euro

DDR Wurstgulasch: 6 Euro

Ungarische Gulaschsuppe: 6 Euro

Erbsensuppe: 6 Euro

Currywurst mit Brötchen: 5 Euro

Currywurst mit Pommes: 8 Euro

Wildbratwurst mit Brötchen: 5 Euro

Thüringer Bratwurst: 4,50 Euro

Bratwurst Ludwig: 4 Euro

Boulette: 5 Euro

Tüte Pommes: 5 Euro

Hot Dog: 4,50 Euro

Heißer Schafskäse im Fladenbrot: 7 Euro

Lichterfest-Burger: 10 Euro

Grünkohl, Knacker, Bratkartoffeln: 12 Euro

Champignons mit Bratkartoffeln: 10,50 Euro

Flammkuchen traditionell: 8,50 Euro

Gebackener Blumenkohl: 8 Euro

Afra-Spieß aus Gambia: 8 Euro

100gr Gebrannte Mandeln: 4 Euro

Kräppelchen klein: 4 Euro

Churros klein: 5 Euro

Quarkbällchen Stück: 1,50 Euro

Baumstriezel Zucker/Zimt: 6 Euro

Knusperwaffel: 4 Euro

Pulsnitz Pfefferkuchen: 210gr Elisen 6 Euro, 250gr Pflastersteine 4,50 Euro, 80gr Mandelherz 2,50 Euro

Kinderkarussells: 2,50 Euro / Fahrt

5min Springen Bungeehüpfen: 5 Euro