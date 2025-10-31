Preise zum Lichterfest 2025
Heute bis Sonntag findet das Lichterfest auf dem Marktplatz statt. Hier eine Preisübersicht. Manche Stände sind etwas teuer, manche etwas günstiger
Pils: 4,50 Euro
Radler: 4,50 Euro
Softdrinks: 4 Euro
Glühwein: 3,50 – 4 Euro
Milchkaffee: 4 Euro
Heiße Schokolade: 4 Euro
Latte Macchiato: 6 Euro
Langos pur: 5 Euro
Langos Sauerrahm und Schinken: 6,50 Euro
Kräuterbrot: 6 Euro
DDR Wurstgulasch: 6 Euro
Ungarische Gulaschsuppe: 6 Euro
Erbsensuppe: 6 Euro
Currywurst mit Brötchen: 5 Euro
Currywurst mit Pommes: 8 Euro
Wildbratwurst mit Brötchen: 5 Euro
Thüringer Bratwurst: 4,50 Euro
Bratwurst Ludwig: 4 Euro
Boulette: 5 Euro
Tüte Pommes: 5 Euro
Hot Dog: 4,50 Euro
Heißer Schafskäse im Fladenbrot: 7 Euro
Lichterfest-Burger: 10 Euro
Grünkohl, Knacker, Bratkartoffeln: 12 Euro
Champignons mit Bratkartoffeln: 10,50 Euro
Flammkuchen traditionell: 8,50 Euro
Gebackener Blumenkohl: 8 Euro
Afra-Spieß aus Gambia: 8 Euro
100gr Gebrannte Mandeln: 4 Euro
Kräppelchen klein: 4 Euro
Churros klein: 5 Euro
Quarkbällchen Stück: 1,50 Euro
Baumstriezel Zucker/Zimt: 6 Euro
Knusperwaffel: 4 Euro
Pulsnitz Pfefferkuchen: 210gr Elisen 6 Euro, 250gr Pflastersteine 4,50 Euro, 80gr Mandelherz 2,50 Euro
Kinderkarussells: 2,50 Euro / Fahrt
5min Springen Bungeehüpfen: 5 Euro
Bei den Preisen ist das Lichterfest für Millionäre.
Also Stulle mitnehmen oder zu Hsuse noch den Bauch gut füllen.
1 … 2 … 3 uuuuuund die regelmäßige Diskussion über die Preise ist wieder eröffnet. In 1 Monat sehen wir uns wieder ,wenn der W-Markt startet.