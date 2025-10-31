Du bist Halle

Preise zum Lichterfest 2025

von · 31. Oktober 2025

2 Antworten

  1. Kerstin sagt:
    31. Oktober 2025 um 12:56 Uhr

    Bei den Preisen ist das Lichterfest für Millionäre.
    Also Stulle mitnehmen oder zu Hsuse noch den Bauch gut füllen.

  2. Franz2 sagt:
    31. Oktober 2025 um 13:58 Uhr

    1 … 2 … 3 uuuuuund die regelmäßige Diskussion über die Preise ist wieder eröffnet. In 1 Monat sehen wir uns wieder ,wenn der W-Markt startet.

