Hauptbahnhof Halle (Saale) ab Freitagabend teilweise gesperrt, von Sonntagabend bis Montagfrüh komplett

Bahnreisende müssen sich in den kommenden Tagen in Halle (Saale) auf Behinderungen einstellen. Der Hauptbahnhof Halle ist vom 14. November ab 22 Uhr bis zum 16. November um 22 Uhr teilweise und anschließend für sechs Stunden bis 4 Uhr morgens am 17. November vollständig gesperrt. Ein Großteil der Züge kann den Hauptbahnhof nicht anfahren. Grund sind Arbeiten der DB InfraGO. Diese erneuert und modernisiert südwestlich der Stadt Halle (Saale) Gleisanlagen zwischen Halle (Saale) und Angersdorf. Die ersten Arbeiten dafür haben im September mit dem Einbau von Weichen begonnen, die nun an die moderne Leit- und Sicherungstechnik des Knotens Halle angeschlossen werden. Nun steht der notwendige Softwarewechsel an.

Nahverkehr:

Im Nahverkehr stehen für die Reisenden Busse als Ersatz bereit. Vom 14. November (22 Uhr) bis zum 17. November (4 Uhr) fahren zwischen Halle Hauptbahnhof und Halle-Nietleben, Sangerhausen, Merseburg, Halle-Trotha und Reußen keine Züge. Ab dem 16. November (22 Uhr) bis zum 17. November (4 Uhr) entfallen die zudem die Verbindungen zwischen Halle Hauptbahnhof und Niemberg, Landsberg, Schkeuditz und Leipzig/Halle Flughafen. Auch hier fahren Busse.

Linie S3: Ausfall im Abschnitt Halle Hbf und Halle-Nietleben, zusätzlich in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall zwischen Schkeuditz und Halle Hbf, es wird Ersatzverkehr eingerichtet

Linie S5: zusätzlich in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall zwischen Flughafen Leipzig/Halle und Halle Hbf, es wird Ersatzverkehr eingerichtet

Linie S47: Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Halle-Trotha

Linie S8: in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Landsberg, es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet

Linie S9: Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Reußen, es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet

RE 16 / RB 25: Ausfall in gesamten Zeitraum zwischen Halle und Merseburg

Linie RE30: in der Nacht 16. / 17.11.2025 Ausfall im Abschnitt Halle Hbf – Reußen, es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet

Ersatzverkehr Bitterfeld – Lu Wittenberg: Anpassung SEV3728 in der Nacht 16./17.11.2025, neue Abfahrtszeit um 00.21 Uhr am 17.11.

Fernverkehr:

Bei den Zügen des Fernverkehrs kommt es zu Haltausfällen. Die betroffenen Züge halten größtenteils dafür zusätzlich in Bitterfeld, Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig/Halle Flughafen. Hierdurch kommt es zu einer längeren Fahrtzeit von bis zu 20 Minuten. Die Direktverbindungen zwischen Berlin/Erfurt und Halle (Saale) entfallen. Aus Richtung Halle (Saale) bestehen Umsteigemöglichkeiten über Magdeburg oder Leipzig in Richtung Berlin und Erfurt. Die IC Verbindungen Stuttgart – Köln – Hannover – Magdeburg – Leipzig und Norddeich Mole – Hannover – Magdeburg – Halle – Leipzig verkehren und halten weiterhin in Halle Hauptbahnhof.

Alle Änderungen sind in den Fahrplan eingepflegt. Die DB bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren. Weitere Informationen gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen, bei der Servicenummer der Deutschen Bahn 030 297 0 und im Internet unter bahn.de/bauarbeiten.

Ab 2026 investiert die DB weiter in den Knoten Halle. Ab Anfang kommenden Jahres werden die Saalebrücken bei Angersdorf und Wörmlitz modernisiert. Die beiden Bogenbrücken wurden 1865 eröffnet. Die Fachleute passen die Bauwerke nun an die gestiegenen technischen Anforderungen des Zugverkehrs an. Bis Ende 2028 erneuern sie die Fahrbahnwannen der beiden Brücken. Zudem setzten die das Natursteinmauerwerk der Pfeiler und Bögen sowie die Fundamente instand.