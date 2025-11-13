Tag der offenen Tür am Samstag an der IGS Am Steintor

Am Samstag, 15. November 2025, findet an der IGS Am Steintor in Halle (Saale) von 10 bis 12.30 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.Das gesamte Kollegium, die pädagogischen Mitarbeiterinnen, die Schulsozialarbeit sowie die Schulleitung lädt nicht nur Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern sowie Ehemalige, sondern auch alle Interessierten ein, an unserem vielfältigen Programm teilzunehmen. Neben Informationsveranstaltungen für den neuen 5.Jahrgang, Vorführungen physikalischer und chemischer Experimente, einer Tombola, Schülercafés und einer Schulrallye, wird es weitere vielfältige Angebote aus dem Unterricht und Ganztag der Schule geben. So hat man am kommenden Samstag die Chance geben, einen Blick in unseren Minizoo zu werfen, sich über der Schülerfirma und die Pride-AG zu informieren und mit Lernenden, Lehrenden und der Schulleitung ins Gespräch zu kommen.

