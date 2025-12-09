Inklusives Tanzprojekt »Tanzen ohne Grenzen« wird 2026 fortgeführt 

Das inklusive Tanzprojekt »Tanzen ohne Grenzen« der Bühnen Halle setzt seine erfolgreiche Arbeit fort. Am 14. Dezember 2025 besuchen die beteiligten Jugendlichen gemeinsam die Aufführung des »Nussknackers« an der Oper Halle und erhalten zuvor im Operncafé ein besonderes Weihnachtsgeschenk: einen Hoodie der Bühnen Halle als Dank und Anerkennung für ihr Engagement. Gleichzeitig wird offiziell bekannt gegeben, dass das Projekt auch 2026 weitergeführt wird.

Die Fortsetzung des Projekts nach den Winterferien im Februar 2026 ermöglicht die großzügige Unterstützung der Gesellschaft der Freunde der Oper und des Balletts Halle e. V. Der erste Durchlauf wurde durch Mittel von Aktion Mensch gefördert. Projektleiterin Emma Harrington zeigt sich begeistert: »Tanzen ist für alle da. Wir durften erleben, wie viel Freude, Mut und Miteinander durch Bewegung entstehen können, unabhängig von den Voraussetzungen. Dass wir 2026 weiter gemeinsam tanzen dürfen, bedeutet den Jugendlichen und mir unglaublich viel.«

Das inklusive Tanzprojekt »Tanzen ohne Grenzen« entstand im Frühjahr 2025 im Kontext der Eröffnungsfeier der Special Olympics Landesspiele Halle 2025. Seit April proben 21 Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung Schüler*innen der Saaleschule, der Astrid-Lindgren-Förderschule, der Schule am Lebensbaum sowie Teilnehmende der Ballettakademie am Opernhaus Halle gemeinsam unter professioneller Anleitung. Beim Kulturspektakel zum Laternenfest präsentierte die Gruppe im August 2025 ihren ersten öffentlichen Probeauftritt.