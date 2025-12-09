Neuer Bus-Fahrplan bei OBS ab Sonntag: künftig werktags halbstündlich von Halles Innenstadt nach Angersdorf, Holleben und Teutschenthal – mehr Fahrten auch am Wochenende

Ab dem 14. Dezember 2025 tritt nicht nur bei der Bahn und der HAVAG ein neues Fahrplan in Kraft, sondern auch beim regionalen Busunternehmen OBS. Dabei gibt es insbesondere im westlichen Saalekreis deutliche Änderungen. Dabei verbessert sich auch die Busanbindung mehrerer umliegender Dörfer an die Innenstadt von Halle (Saale).

So erfolgen künftig von Angersdorf, Holleben, Teutschenthal und Zscherben aus halbstündlich Fahrten über Halle-Neustadt weiter zum Franckeplatz und Hauptbahnhof. Zudem gibt es auch an Samstagen mehr Fahrten auf den Linien 312 und 320, wodurch sich auch an diesen Tagen nun von Bad Lauchstädt, Holleben, Angersdorf, Teutschenthal und Zscherben ein Stundentakt nach Halle ergibt. Auch Sonntag fährt die Buslinie 312 nun öfter, es wurden zwei zusätzliche Fahrten von halle über Teutschenthal nach Querfurt eingerichtet.

Die Linie 326 wird aufgeteilt – sie fährt künftig aus Richtung Holleben kommend über Angersdorf kommenden weiter bis zum halleschen Hauptbahnhof. Bislang fuhr die Linie stattdessen weiter ab Neustadt über Nietleben und Zscherben bis nach Teutschenthal. Diesen Abschnitt übernimmt teilweise die Linie 313, vom Hauptbahnhof aus kommenden über Neustadt weiter nach Zscherben und Teutschenthal. Die Stopps in Nietleben fallen stattdessen weg, hier fährt wieder ausschließlich die Buslinie 42.

An der Haltestelle Mark-Twain-Straße halten die OBS-Busse künftig nicht mehr, hier halten bisher die Linien 309 und 312.

Auch bei der Linie 330 (nach Löbejün und Wettin). Die Busse halten künftig an der Haltestelle Trotha stadtauswärts. Dafür entfallen die Haltestellen Magdeburger Chaussee, Heizkraftwerk und Binnenhafenstraße. Diese Stationen werden weiterhin durch die Buslinien 35 und 302 bedient.

Auch bei etlichen anderen Linien gibt es Anpassungen, unter anderem bei Fahrzeiten, ober auch im Linienverlauf von Schülerbussen.



Mehr: https://www.mein-bus.net/Linienverkehr/Fahrplanaush%C3%A4nge/index.html#SK