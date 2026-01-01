Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer Haushalt HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Weihnachtsmarkt Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
-
-
Drei Balkonbrände und zwei PKW-Brände in Halle (Saale)
1. Januar 2026
-
-
Jugendlicher in der Reilstraße mit Reigas besprüht
1. Januar 2026
|M
|D
|M
|D
|F
|S
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Werbung
Mehr
Neueste Kommentare