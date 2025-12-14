Mann in der Richard-Paulick-Straße tritt nach Polizisten

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr von Zeugen in die Richard-Paulick-Straße gerufen, weil eine Person vor einem Mehrfamilienhaus durch einen anderen geschlagen wurde. Nachdem zunächst keine Auseinandersetzung mehr festgestellt werden konnte, und der mutmaßlich Geschädigte nicht vor Ort war, trafen die Polizisten den Tatverdächtigen der Körperverletzung an. Dieser versuchte sich zu entfernen und traktierte dann einen Beamten mit Tritten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Weiterhin beleidigte und bedrohte der 25-Jährige die Polizisten verbal. Der Mann bekam einen Platzverweis und es wurden Anzeigen gefertigt.

