Mann in der Richard-Paulick-Straße tritt nach Polizisten
Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr von Zeugen in die Richard-Paulick-Straße gerufen, weil eine Person vor einem Mehrfamilienhaus durch einen anderen geschlagen wurde. Nachdem zunächst keine Auseinandersetzung mehr festgestellt werden konnte, und der mutmaßlich Geschädigte nicht vor Ort war, trafen die Polizisten den Tatverdächtigen der Körperverletzung an. Dieser versuchte sich zu entfernen und traktierte dann einen Beamten mit Tritten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Weiterhin beleidigte und bedrohte der 25-Jährige die Polizisten verbal. Der Mann bekam einen Platzverweis und es wurden Anzeigen gefertigt.
Platzverweis? Lächerlich! Bei den Amis klicken bei sowas die Handfesseln! Danach ab in die vorläufige Haft. Den nächsten Tag zum Richter. Der entscheidet weiter! So ein Mist hier.
Hast du das mal in einem Film gesehen?
Sicher möchtest du unter allen Umständen dorthin.-
Nee, lass ma. Schreib hier noch ein bisschen.
Platzverweis ist eine Ermutigung, an anderer Stelle erneut der aktivistischen Tätigkeit nachzugehen.