HAVAG verabschiedet sich von der App MOOVME – Wechsel zur App movemix empfohlen

Tagelang hat die App MOOVME angezeigt, am Marktplatz würden alle Straßenbahnen ausfallen. Nun informiert die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, dass sie ihre Ticket- und Auskunftsdienste künftig vollständig über die movemix_app anbieten wird. Die langjährige Kooperation mit der App MOOVME endet zum Ende dieses Jahres. Alle Kundinnen und Kunden wurden/werden per E-Mail informiert. Bereits ab dem 15. Dezember 2025 können über MOOVME keine HAVAG-Tickets mehr erworben werden. Um weiterhin komfortabel und flexibel mobil zu bleiben, empfiehlt die HAVAG allen Fahrgästen rechtzeitig den Umstieg auf die HAVAG-eigene movemix_app, die bereits jetzt umfassende Funktionen und attraktive Vorteile bietet und stetig erweitert wird.

Wechsel zur movemix_app: Jetzt profitieren

Die movemix_app kombiniert moderne Mobilität mit intuitiver Bedienung und erweitertem Service. Nutzerinnen und Nutzer profitieren unter anderem von:

• Luftlinientarif: Ein- und auschecken, ganz ohne Tarifwissen – besonders günstig für kurze Wege

• Ticketkauf im gesamten MDV-Gebiet

• Schneller Auskunft zu Abfahrten und Verbindungen

Zusätzlich bietet die movemix_app exklusive HAVAG-Vorteile:

• Deutschlandticket der HAVAG direkt in der App kaufen, anzeigen lassen und flexibel pausieren

• Kostenfreie movemix_bikes: Für HAVAG-Abonnentinnen und -Abonnenten 30 Minuten je Fahrt inklusive

• movemix_shuttle in Halle-Ost und im Paulusviertel einfach per App buchen

Adventsspezial 2025: Kostenfrei zum Weihnachtsmarkt fahren

An allen Adventswochenenden können Fahrgäste die Vorteile der movemix_app besonders einfach erleben:

• Gültig für alle mit Check-in/Check-out in der movemix_app gekauften Tickets in Halle (Tarifzone 210) auf allen HAVAG-Linien

• Kommende Termine: 13./14.12., 20./21.12. (jeweils Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr)

Die HAVAG bedankt sich bei allen MOOVME-Nutzenden für ihre Treue und empfiehlt, die movemix_app frühzeitig zu installieren, um nahtlos und bequem mobil zu bleiben. Die App movemix steht in allen App-Stores zur Verfügung.

Weitere Informationen auf https://havag.com/willkommenbeimovemix.