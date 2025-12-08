HAVAG verabschiedet sich von der App MOOVME – Wechsel zur App movemix empfohlen
Tagelang hat die App MOOVME angezeigt, am Marktplatz würden alle Straßenbahnen ausfallen. Nun informiert die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, dass sie ihre Ticket- und Auskunftsdienste künftig vollständig über die movemix_app anbieten wird. Die langjährige Kooperation mit der App MOOVME endet zum Ende dieses Jahres. Alle Kundinnen und Kunden wurden/werden per E-Mail informiert. Bereits ab dem 15. Dezember 2025 können über MOOVME keine HAVAG-Tickets mehr erworben werden. Um weiterhin komfortabel und flexibel mobil zu bleiben, empfiehlt die HAVAG allen Fahrgästen rechtzeitig den Umstieg auf die HAVAG-eigene movemix_app, die bereits jetzt umfassende Funktionen und attraktive Vorteile bietet und stetig erweitert wird.
Wechsel zur movemix_app: Jetzt profitieren
Die movemix_app kombiniert moderne Mobilität mit intuitiver Bedienung und erweitertem Service. Nutzerinnen und Nutzer profitieren unter anderem von:
• Luftlinientarif: Ein- und auschecken, ganz ohne Tarifwissen – besonders günstig für kurze Wege
• Ticketkauf im gesamten MDV-Gebiet
• Schneller Auskunft zu Abfahrten und Verbindungen
Zusätzlich bietet die movemix_app exklusive HAVAG-Vorteile:
• Deutschlandticket der HAVAG direkt in der App kaufen, anzeigen lassen und flexibel pausieren
• Kostenfreie movemix_bikes: Für HAVAG-Abonnentinnen und -Abonnenten 30 Minuten je Fahrt inklusive
• movemix_shuttle in Halle-Ost und im Paulusviertel einfach per App buchen
Adventsspezial 2025: Kostenfrei zum Weihnachtsmarkt fahren
An allen Adventswochenenden können Fahrgäste die Vorteile der movemix_app besonders einfach erleben:
• Gültig für alle mit Check-in/Check-out in der movemix_app gekauften Tickets in Halle (Tarifzone 210) auf allen HAVAG-Linien
• Kommende Termine: 13./14.12., 20./21.12. (jeweils Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr)
Die HAVAG bedankt sich bei allen MOOVME-Nutzenden für ihre Treue und empfiehlt, die movemix_app frühzeitig zu installieren, um nahtlos und bequem mobil zu bleiben. Die App movemix steht in allen App-Stores zur Verfügung.
Weitere Informationen auf https://havag.com/willkommenbeimovemix.
movemix ist Schrott – da helfen auch keine Werbetexte!
Moovme ist weiterhin möglich, wenn man den Shopanbieter wechselt.
Na toll, MooveMix hat aber nur eine Abfahrtsauskunft für jede Linie und keine Verbindungsauskunft mit Umstiegen. Das ist doch total bescheuert. Oder sehe ich die Verbindungsauskunft nur nicht in der App? Ich nutze ja nicht nur die Havag, sonder den ÖPNV im gesamten Saalekreis. Dafür war Mooveme bis vor ein paar Tagen sehr gut.
So ein Käse.
Jedes Jahr werden wegen Preiserhöhung die HAVAG Fahrscheine ungültig, alle zwei Jahre darf man die App wechseln, weil die mit ihren Verträgen nicht klarkommen.
Ich denke, schwarzfahren ist da noch die beste Option. Die wollen es nicht anders.
Nun, die Fahrkarten werden ja nicht per sofort ungültig, sondern erst zum karenzzeitpunkt. Und mit einer App brauchst du überhaupt keine mehr… geh einfach auf FAIRTIQ, null Problemo.
Nutze seit Jahren “ Insa“ und bin zufrieden
Vielen dank für die spannende Geschichte.
Habe die App MOOVME nur wegen des günstigen Hoppertickets. Nach der Info durch die HAVAG habe ich den Shop geändert und alles geht weiter wie bisher.