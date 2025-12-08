Du bist Halle

HAVAG verabschiedet sich von der App MOOVME – Wechsel zur App movemix empfohlen

von · 8. Dezember 2025

8 Antworten

  1. Guner sagt:
    8. Dezember 2025 um 13:49 Uhr

    movemix ist Schrott – da helfen auch keine Werbetexte!

  2. Peter Brenner sagt:
    8. Dezember 2025 um 13:54 Uhr

    Moovme ist weiterhin möglich, wenn man den Shopanbieter wechselt.

  3. Pseudonüm sagt:
    8. Dezember 2025 um 14:16 Uhr

    Na toll, MooveMix hat aber nur eine Abfahrtsauskunft für jede Linie und keine Verbindungsauskunft mit Umstiegen. Das ist doch total bescheuert. Oder sehe ich die Verbindungsauskunft nur nicht in der App? Ich nutze ja nicht nur die Havag, sonder den ÖPNV im gesamten Saalekreis. Dafür war Mooveme bis vor ein paar Tagen sehr gut.

  4. Der war gut sagt:
    8. Dezember 2025 um 14:25 Uhr

    So ein Käse.
    Jedes Jahr werden wegen Preiserhöhung die HAVAG Fahrscheine ungültig, alle zwei Jahre darf man die App wechseln, weil die mit ihren Verträgen nicht klarkommen.
    Ich denke, schwarzfahren ist da noch die beste Option. Die wollen es nicht anders.

    • Frodo sagt:
      8. Dezember 2025 um 18:28 Uhr

      Nun, die Fahrkarten werden ja nicht per sofort ungültig, sondern erst zum karenzzeitpunkt. Und mit einer App brauchst du überhaupt keine mehr… geh einfach auf FAIRTIQ, null Problemo.

  5. Detlef sagt:
    8. Dezember 2025 um 15:37 Uhr

    Nutze seit Jahren “ Insa“ und bin zufrieden

  6. Sandra sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:26 Uhr

    Habe die App MOOVME nur wegen des günstigen Hoppertickets. Nach der Info durch die HAVAG habe ich den Shop geändert und alles geht weiter wie bisher.

