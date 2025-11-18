Kellereinbruch in der Wilhelm-Külz-Straße

Am heutigen Tag gegen 09:30 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier der Einbruch in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Wilhelm-Külz-Straße in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen der/die unbekannten Täter gewaltsam die betreffende Kellerbox auf und entwendeten dort zwei abgestellte Gravel-Bikes. Über den entstandenen Gesamtschaden liegen der Polizei derzeitig noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.

