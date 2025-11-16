Du bist Halle

Wegen Supermarkt-Neubau: 12 Bäume in der Liebenauer Straße werden gefällt

von · 16. November 2025

7 Antworten

  1. otto sagt:
    16. November 2025 um 19:16 Uhr

    Die Verblödung kennt keine Grenzen, in HAL aber ist das Dauerzustand.

  2. Darfdochwohlnichtwahrsein sagt:
    16. November 2025 um 19:59 Uhr

    Wo sind denn die Kommentare von denen, die um jeden Baum kämpfen? 1,2,3….

  3. Arbeiter*innenstandpunkt sagt:
    16. November 2025 um 21:56 Uhr

    Und ausgraben geht nicht?
    Hoffentlich machen die Anwohner*innen was um es zu verhindern, viel Grün hat Halles Süden ja nicht gerade…

