Wegen Supermarkt-Neubau: 12 Bäume in der Liebenauer Straße werden gefällt

Es ist Herbst, die meisten Blätter sind verschwunden – und bald auch die ganzen Bäume. Die Stadtverwaltung hat jetzt die Fällung von insgesamt 12 Bäumen in der Liebenauer Straße genehmigt.

Grund ist der Neubau eines Supermarkts. Die Kette REWE will sich hier vergrößern. Zudem ist im neuen Gebäude auch noch ein Fitnessstudio geplant. Der Baubeginn ist bislang nicht bekannt.

Als Ersatz fordert die Stadt Halle (Saale) die Pflanzung von 18 Jungbäumen. Die Fällung eines weiteren Baums wurde nicht genehmigt.