Wegen Supermarkt-Neubau: 12 Bäume in der Liebenauer Straße werden gefällt
Es ist Herbst, die meisten Blätter sind verschwunden – und bald auch die ganzen Bäume. Die Stadtverwaltung hat jetzt die Fällung von insgesamt 12 Bäumen in der Liebenauer Straße genehmigt.
Grund ist der Neubau eines Supermarkts. Die Kette REWE will sich hier vergrößern. Zudem ist im neuen Gebäude auch noch ein Fitnessstudio geplant. Der Baubeginn ist bislang nicht bekannt.
Als Ersatz fordert die Stadt Halle (Saale) die Pflanzung von 18 Jungbäumen. Die Fällung eines weiteren Baums wurde nicht genehmigt.
Die Verblödung kennt keine Grenzen, in HAL aber ist das Dauerzustand.
Wo sind denn die Kommentare von denen, die um jeden Baum kämpfen? 1,2,3….
Und ausgraben geht nicht?
Hoffentlich machen die Anwohner*innen was um es zu verhindern, viel Grün hat Halles Süden ja nicht gerade…
Du solltest mal eine Baumschule besuchen !
Auch da wird mit * gearbeitet.
Was hat der Süden nicht?
Vielleicht solltest du mal an die frische Luft – dann fällt dir bestimmt etwas auf! Vor allem ganz in der Nähe…
Korrekt ist aber, man kann zumindest versuchen, umzupflanzen. (die Bäum*innen)
Der Sternchenstandpunkt denkt bestimmt an den Einzugsbereich des Arbeitskreis Solidarische Südliche Innenstadt oder so ähnlich (ASSI).
Theoretisch geht das, ist eben bloß ne Kostenfrage bei eher geringen Erfolgsaussichten.