AfD bei 40 Prozent: Kanzler Merz will Land “in die politische Mitte” zurückholen und will im Wahlkampf mitmischen
Nächstes Jahr im September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. In aktuellen Umfragen liegt die AfD mit 40 Prozent weit vor allen anderen Parteien. Es beschwere ihn sehr, dass die Partei ihr Ergebnis in den letzten Jahren verdoppeln konnte, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande eines Besuchs in Halle (Saale). Merz wollte ja eigentlich das Wahlergebnis für die AfD halbieren, sagte er im Jahr 2019.
“Ich möchte alles tun, das es in der politischen Mitte nicht nur gute und richtige Entscheidungen gibt, sondern auch politische Mehrheiten.” Die CDU-SPD-FDP-Landesregierung, auch bekannt als Deutschland-Koalition sei “die richtige Antwort auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen.” Die Regierung müsse beweisen, dass richtige zu tun, “dann wird es auch nicht zu einem weiteren Erstarken der Ränder kommen.”
Im kommenden Jahr werde er als Parteivorsitzender der CDU im Landtagswahlkampf aktiv dabei sein, sagte Merz, “und werde dafür kämpfen, dass es eine politische Mehrheit in der politischen Mitte gibt.” Das werde für Sachsen-Anhalt nötig sein. Doch der scheidende Ministerpräsident Reiner Haseloff habe bei der letzten Wahl 2021 eindrucksvoll bewiesen, dass das gehe, so Merz. Das seien die Umfragen im Vorfeld auch nicht so gut gewesen. “Und genau das möchte ich im nächsten Jahr mit Sven Schulze wiederholen”, so Merz. Schulze ist der Spitzenkandidat der Christdemokraten im kommenden Jahr.
Politiker. Sie versprechen seit Jahr und Tag das Blaue vom Himmel … und wundern sich, wenn es geliefert wird.
Ich nehme Wetten an, er kriegt die 360-Grad-Kehrtwende hin und aus halbieren könnte verdoppeln werden.
Umfrageergebnisse kommen im Wolkenkuckucksheim nicht an. Sollte sich in den nächsten Monaten nichts ändern, ist er keine Hilfe im Wahlkampf, eher eine Bürde. Hat ihm das keiner gesagt?
„Friedrich Merz verliert weiter an Zustimmung bei Wählern. Inzwischen ist nur noch jeder vierte mit seiner Arbeit zufrieden.“ (welt)
„Im kommenden Jahr werde er als Parteivorsitzender der CDU im Landtagswahlkampf aktiv dabei sein, sagte Merz“ — Oh ja bitte, damit wäre die absolute Mehrheit gesichert! 😂 Wie kann man sich nur dermaßen den Realitäten in diesem Land verweigern…
Merz wird erfahren was es bringt, Millionen Wähler zu ignorieren.
Im Wahlkampf mitmischen. Ist bestimmt sehr förderlich als Kanzler zweiter Klasse.
Womit will er denn die Leute zurückholen? Sein Anti-Migrationswahlkampf verfängt nicht (kein Wunder bei nicht mal 8% Migrantenanteil), auf sozialer Ebene ist die CDU unwählbar, Wirtschaftserfolge sind nicht in Sicht. Er und seine CDU hat keinerlei Zukunftskonzepte, sie beten längst überholte (Verbrennerautos sind die Zukunft) oder widerlegte (Steuerersparnisse oben führen zu mehr Wachstum und mehr Geld unten) Fantasien vor. Die FDP ist im Osten schon lange Geschichte, die SPD einstelling (oder nah dran). Die Grünen werden verteufelt, gegen Linke und AfD gibt es Brandmauern.
Bla bla bla… Versprechen, Ausweichen, Schönreden, Ausreden. Keine klare Ansage ab wann genau sich was verändert, Innen- und Außenpolitisch und dies zum Wohle der Mitbürger.