AfD bei 40 Prozent: Kanzler Merz will Land “in die politische Mitte” zurückholen und will im Wahlkampf mitmischen

von · 18. November 2025

7 Antworten

  1. Blaues Auge sagt:
    18. November 2025 um 15:31 Uhr

    Politiker. Sie versprechen seit Jahr und Tag das Blaue vom Himmel … und wundern sich, wenn es geliefert wird.
    Ich nehme Wetten an, er kriegt die 360-Grad-Kehrtwende hin und aus halbieren könnte verdoppeln werden.

  2. mirror sagt:
    18. November 2025 um 15:34 Uhr

    Umfrageergebnisse kommen im Wolkenkuckucksheim nicht an. Sollte sich in den nächsten Monaten nichts ändern, ist er keine Hilfe im Wahlkampf, eher eine Bürde. Hat ihm das keiner gesagt?
    „Friedrich Merz verliert weiter an Zustimmung bei Wählern. Inzwischen ist nur noch jeder vierte mit seiner Arbeit zufrieden.“ (welt)

  3. i c h sagt:
    18. November 2025 um 15:41 Uhr

    „Im kommenden Jahr werde er als Parteivorsitzender der CDU im Landtagswahlkampf aktiv dabei sein, sagte Merz“ — Oh ja bitte, damit wäre die absolute Mehrheit gesichert! 😂 Wie kann man sich nur dermaßen den Realitäten in diesem Land verweigern…

  4. Die Ölv 11 sagt:
    18. November 2025 um 16:27 Uhr

    Merz wird erfahren was es bringt, Millionen Wähler zu ignorieren.

  5. Nicht mein Kanzler sagt:
    18. November 2025 um 16:45 Uhr

    Im Wahlkampf mitmischen. Ist bestimmt sehr förderlich als Kanzler zweiter Klasse.

  6. MS sagt:
    18. November 2025 um 16:59 Uhr

    Womit will er denn die Leute zurückholen? Sein Anti-Migrationswahlkampf verfängt nicht (kein Wunder bei nicht mal 8% Migrantenanteil), auf sozialer Ebene ist die CDU unwählbar, Wirtschaftserfolge sind nicht in Sicht. Er und seine CDU hat keinerlei Zukunftskonzepte, sie beten längst überholte (Verbrennerautos sind die Zukunft) oder widerlegte (Steuerersparnisse oben führen zu mehr Wachstum und mehr Geld unten) Fantasien vor. Die FDP ist im Osten schon lange Geschichte, die SPD einstelling (oder nah dran). Die Grünen werden verteufelt, gegen Linke und AfD gibt es Brandmauern.

  7. Die Würfel sind gefallen... sagt:
    18. November 2025 um 17:21 Uhr

    Bla bla bla… Versprechen, Ausweichen, Schönreden, Ausreden. Keine klare Ansage ab wann genau sich was verändert, Innen- und Außenpolitisch und dies zum Wohle der Mitbürger.

