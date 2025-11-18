Du bist Halle

​Widerstand und Beleidigung: Betrunkener Pöbler nach Belästigung in S-Bahn in Polizeigewahrsam eingeliefert

von · 18. November 2025

Eine Antwort

  1. HP-Leser sagt:
    18. November 2025 um 12:04 Uhr

    Sind echt ein paar lustige Passagen im Artikel. „Stattdessen legte er sich auf den Boden und bedrohte die Beamten.“ … mit Liegestütz und Rumpfbeugen?
    „Aufgrund der zunehmenden Aggressivität und der Gefahr der Selbstverletzung für den Mann, wurde ein Rettungswagen angefordert.“ die Polizei ruft einen Rettungswagen zur Hilfe? Verstehe ich auch nicht.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert