Merz lobt “starken Forschungsstandort“ Halle (Saale)

Er nehme als neue Erkenntnis vom seinem Besuch mit, “wie stark der Forschungsstandort Halle ist und wie stark auch mittelständische Industrie in dieser Stadt und in dieser Region ist.” Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag nach einem Besuch in der Saalestadt. Hier hat er die Leopoldina, das Max-Planck-Institut und die Firma Sonotec besucht.

“Mir gefällt das Stadtbild ausgesprochen gut” mit Forschungseinrichtungen mitten in der Stadt. “Es ist eine schöne Stadt.”