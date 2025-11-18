Du bist Halle

Halle als bundespolitische Bühne durch Kanzlerbesuch Merz: Austausch über Wettbewerbsfähigkeit, medizinische Hightech, Schutz von Weihnachtsmärkten und Rentenreform

von · 18. November 2025

27 Antworten

  1. Opa gegen Links, Rot, Grün sagt:
    18. November 2025 um 07:38 Uhr

    Vielleicht kann man den Konvoi durch Halle Neustadt, Silbercity und all die anderen schönen Stadtteile lenken und zum Schluss fein an der Hochstraße anstellen!

  2. elli sagt:
    18. November 2025 um 07:59 Uhr

    Die blühenden Landschaften müssen ja mal gewässert werden.

  3. Frage sagt:
    18. November 2025 um 09:00 Uhr

    Warum der viele Aufwand? Es kommt wohl ein Baron vom Hofe?

  4. Steffen sagt:
    18. November 2025 um 09:01 Uhr

    Wofür dieser Aufwand? Sind die da kommen wichtige Leute?
    Der eine hat schon gepackte Taschen und der andere ist unser deutscher Pinocchio!

  5. Daniel M. sagt:
    18. November 2025 um 09:47 Uhr

    Schön, dass der Kanzler Halle besucht.

  6. Detlef sagt:
    18. November 2025 um 10:00 Uhr

    Interesse null

  7. Wennemann sagt:
    18. November 2025 um 10:16 Uhr

    Das riesige Polizeiaufgebot ist Indiz für die Angst vor dem Volk, das von Merz so schamlos belogen wurde wie von wohl kaum einem Politiker zuvor.

  8. micha sagt:
    18. November 2025 um 10:20 Uhr

    Erich kommt…

  9. Detlef sagt:
    18. November 2025 um 11:06 Uhr

    „versprach Merz eine Senkung der Strompreise um 9 Prozent“
    Was der nicht schon alles versprach. Ich glaub’s erst wenn’s umgesetzt.

  10. Revision sagt:
    18. November 2025 um 11:10 Uhr

    Sehr volksnah der Kanzler nur leider ohne Volk. Hundert Mann und ein Befehl und
    ein Zinnober um seine Person. Nicht mal Zeit für den OB und Probleme dieser Stadt.

  11. Radfahrer sagt:
    18. November 2025 um 11:22 Uhr

    Unfähig, das Parkleitsystem für diesen Tag entsprechend einzustellen.

  12. ..,- sagt:
    18. November 2025 um 11:50 Uhr

    9 Prozent…wow…

  13. Rarum sagt:
    18. November 2025 um 11:50 Uhr

    Autos werden abgeschleppt, sie bedrohten unseren Kanzler der ❤️❤️.
    Haseloff unterwürfig, wie immer.
    Danke Fritze, dass du Sachsen Anhalt gefunden hast.

  14. DDR-Kind sagt:
    18. November 2025 um 12:18 Uhr

    Ist doch grad an Rennbahn vorbei.

    Mit seiner Horde.

  15. Tom sagt:
    18. November 2025 um 12:29 Uhr

    Strompreis soll um 9% gesenkt werden 😳 9 Cent wäre mal eine Option.

  16. Wer glaubt das? sagt:
    18. November 2025 um 12:39 Uhr

    Geil. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Stromsteuer auf das Minimum sinken soll. Hätte ca 2 Cent pro kwh ausgemacht. Ging angeblich nicht wegen…Niemand weiß es. Und nun verspricht der Uhu schon wieder sinkende Strompreise!?

  17. JEB sagt:
    18. November 2025 um 12:59 Uhr

    Und der OB der Gastgeberstadt ist nicht einmal als stummer Begleiter dabei?
    Soll die „Planung“ der Landesregierung gewesen sein, lt. mdr-Radio.

  18. Sagi sagt:
    18. November 2025 um 13:59 Uhr

    Es stellt sich die Frage nach der wahren (und geheimen) Mission dieses Besuches. Warum war der BuKa in HAL? Ob es wohl noch investigative Journalisten gibt, die das herausfinden?

  19. Annika CDU sagt:
    18. November 2025 um 14:01 Uhr

    Für mich der beste Kanzler 🇩🇪

  20. SagJaNur sagt:
    18. November 2025 um 16:48 Uhr

    Ich finds gut, dass er nach Halle gekommen ist und nicht nach Magdeburg! Muss ja auch mal gesagt werden.

