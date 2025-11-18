Du bist Halle

Sachsen-Anhalts Energieminister warnt vor Benachteiligung des Ostens beim Bau neuer Gaskraftwerke: Schkopau soll auch in die Kraftwerksstrategie aufgenommen werden

von · 18. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

9 Antworten

  1. Wennemann sagt:
    18. November 2025 um 10:13 Uhr

    Erst zerstören sie die sichere, auf verschiedenen Grundpfeilern aufgebaute Energieversorgung, dann gibt es Krokodilstränen und man spielt sich als Retter auf. Neue Gaskraftwerke sind nicht in wenigen Jahren aufgebaut, und schon gar nicht mit dem teuren und technologisch nicht beherrschten Wasserstoff. Energiewende und Knallgas werden uns um die Ohren fliegen.

    Antworten
  2. Öko sagt:
    18. November 2025 um 11:34 Uhr

    Na dreimal dürfen alle raten warum diese Kraftwerke im Süden gebaut werden sollen… nicht nur wegen der Industrie. Nein nein…man möchte damit die fehlenden Windräder ausgleichen die man dort nämlich nicht bauen und haben möchte.

    Antworten
  3. Emmi sagt:
    18. November 2025 um 11:35 Uhr

    Südbonus wollen aber keine Windräder in die Natur stellen wollen. Da muss dann durch Naturschutzgebiete eine Trasse für den Süden gebaut werden.
    Was ist da noch Gerechtigkeit

    Antworten
  4. Bürger für Halle sagt:
    18. November 2025 um 13:49 Uhr

    Viel wichtiger wäre allerdings, Solar – und Windenergie zügiger auszubauen. Sie sind die mit Abstand günstigsten, zuverlässigsten und zukunftssichersten Energieträger weltweit und natürlich auch in Deutschland. Gaskraftwerke können hingegen nur für eine Übergangszeit mit fossilem Gas betrieben werden, sie großflächig auszubauen, ist kontraproduktiv und wenig weitsichtig. Die Schäden, die durch Erdgas angerichtet werden, sind Herrn Willigmann doch bewusst.

    Antworten
    • Sagi sagt:
      18. November 2025 um 14:45 Uhr

      Du hast nicht den blassesten Dunst von der Materie … und von der schier unerschöpflichen Mächtigkeit der abiogenen (= nicht-fossilen) Erdgasvorräte auf diesem Planeten (und im Universum)! Mir ist lieber, wir verbrennen das Gas kontrolliert als daß es zu unkontrollierten Explosionen z.B. bei Vulkanausbrüchen und den damit verbundenen Katastrophen kommt.
      Umweltschutz ist in Ordnung; Klimaschutz Bullshit. Das Propaganda-Märchen von der Klimakatastrophe dient einzig allein dazu, der Bevölkerung Angst einzuflößen, damit sie durch Steuern & Co besser abgezockt werden kann. Bedauerlicherweise sind die Forscher auf Geld angewiesen und abhängig von denen, die vom Kohlendioxid-Popanz profitieren.
      Es wäre produktiv, wenn Du das erkennen würdest und Deine Kräfte auf den Kampf gegen diese Mächte konzentrierst. Oder bist Du ein Söldner derer, die im Absatz zuvor erwähnt wurden?

      Antworten
    • Midas sagt:
      18. November 2025 um 16:17 Uhr

      Der Begriff Dunkelflaute kommt in Ihrem Universum resp. Blase nicht vor.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert