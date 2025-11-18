Keller im Lortzingbogen in Halle-Neustadt aufgebrochen

Gegen 18:50 Uhr am gestrigen Tag wurde gegenüber dem hiesigen Polizeirevier der Aufbruch von zwei Garagen in einem Garagenkomplex im Bereich Lortzingbogen in Halle (Saale) angezeigt.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter gewaltsam die Garagen auf.

Der Gesamtschaden kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Über entwendete Gegenstände liegen derzeitig auch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.