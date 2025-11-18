Du bist Halle

Kinderrechte-Tag: Roter Turm kann in diesem Jahr wegen eines Defekts nicht blau leuchten

von · 18. November 2025

6 Antworten

  1. Sagi, auf der Beleuchterbrücke sagt:
    18. November 2025 um 14:53 Uhr

    Die Zahl der technischen Defekte häuft sich inzwischen in der Stadt des Zukunftszentrums. Wenn das mal kein Omen (oder Sabotage) ist?
    Lösungsvorschlag: Kann Polizei und Rettungsdienst nicht aushelfen? Die haben doch Blaulicht en masse!

  2. Glühlampe sagt:
    18. November 2025 um 14:58 Uhr

    Nicht einmal dass bekommen sie hin…

  3. Halle-Leser sagt:
    18. November 2025 um 15:02 Uhr

    Was ist das für ein Armutszeugnis.

    Hat man sich etwa an einen Hersteller gebunden und nun gibts niemanden, der damit umgehen kann?

    Es ist niemand in der Stadt in der Lage einen Veranstaltungstechniker zu beauftragen und das DMX-Signal fremd einzuspeisen?

  4. Zappelphillip sagt:
    18. November 2025 um 15:37 Uhr

    Was für ein Armutszeugnis.

  5. Ich1 sagt:
    18. November 2025 um 16:05 Uhr

    …ein Schelm, wer Böses denkt.
    Eine Beleuchtung in rot oder grün hätte funktioniert oder man hätte es fristgerecht hinbekommen.
    So – nun erschlagt mich..

  6. Fuchs sagt:
    18. November 2025 um 16:17 Uhr

    Ja ist wirklich sehr schwer innerhalb 2 Tage Blaue Flutlichter oder paar Glühbirnen zu besorgen. Also wenn man jetzt bei Amazon bestellt wäre es bis zum 20 mehr als nur locker da.

