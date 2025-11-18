Kinderrechte-Tag: Roter Turm kann in diesem Jahr wegen eines Defekts nicht blau leuchten
Der Tag der Kinderrechte am 20. November wird weltweit mit der Aktion „#TurnTheWorldBlue“ begangen: In dieser UNICEF-Kampagne werden am Abend des 20. Novembers in vielen Ländern Wahrzeichen und Gebäude blau angestrahlt – der Farbe des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen.
Die Stadt Halle (Saale) hat sich in den vergangenen Jahren mit der Beleuchtung des Roten Turms auf dem Marktplatz regelmäßig beteiligt. In diesem Jahr ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Umstellung der Turmbeleuchtung auf „Blau-Licht“ wegen eines technischen Defekts am Steuergerät allerdings nicht möglich.
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes wurde am 20. November 1989 verabschiedet. Sie garantiert jedem Kind – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status – das Recht, gesund und in Sicherheit aufzuwachsen, vor Gewalt und Ausbeutung geschützt und beteiligt zu werden.
Die Zahl der technischen Defekte häuft sich inzwischen in der Stadt des Zukunftszentrums. Wenn das mal kein Omen (oder Sabotage) ist?
Lösungsvorschlag: Kann Polizei und Rettungsdienst nicht aushelfen? Die haben doch Blaulicht en masse!
Hat man sich etwa an einen Hersteller gebunden und nun gibts niemanden, der damit umgehen kann?
Es ist niemand in der Stadt in der Lage einen Veranstaltungstechniker zu beauftragen und das DMX-Signal fremd einzuspeisen?
Eine Beleuchtung in rot oder grün hätte funktioniert oder man hätte es fristgerecht hinbekommen.
Ja ist wirklich sehr schwer innerhalb 2 Tage Blaue Flutlichter oder paar Glühbirnen zu besorgen. Also wenn man jetzt bei Amazon bestellt wäre es bis zum 20 mehr als nur locker da.