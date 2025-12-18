Land macht Mittel für USV-Inklusionszentrum und Haus des Sports in Halle frei

Die Stadt Halle (Saale) erhält einen deutlichen Impuls im Bereich Sport und Inklusion: Das Land hat jetzt auf Initiative der FDP die benötigten Mittel für das Inklusionssportzentrum des Universitätssportvereins Halle (USV) und des Hauses des Sports freigemacht. Für Andreas Silbersack, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt und zugleich Präsident des USV, ist das ein spürbarer Fortschritt pro Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Halle.

„Das Inklusionssportzentrum macht Teilhabe konkret. Barrierefreie Angebote und moderne Bedingungen sorgen dafür, dass Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich gemeinsam Sport treiben können – im Team, im Training, im Wettbewerb. So entsteht Inklusion im Alltag: durch Begegnung, Zugehörigkeit und gleiche Chancen“, erklärt Silbersack. Das Projekt sei damit nicht nur sportlich, sondern auch sozial ein Gewinn – für Betroffene, Familien und die gesamte Stadtgesellschaft.

Genauso wichtig sei das Haus des Sports als tragende Struktur für den Vereinssport. „Das Haus des Sports ist das organisatorische Rückgrat in Halle. Hier werden Vereine vernetzt, Ehrenamt unterstützt und sportliche Arbeit überhaupt erst möglich gemacht. Wer den Breitensport stärken will, muss dieses Fundament stärken“, so Silbersack.

Silbersack betont den Beitrag der FDP zur Schwerpunktsetzung: „Wir haben darauf gedrängt, dass Mittel dort ankommen, wo sie einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Investitionen in Sport und Inklusion sind keine Symbolpolitik – sie stärken Gesundheit, Zusammenhalt und Teilhabe in Halle und in Sachsen-Anhalt.“