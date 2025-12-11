Last-Minute-Weihnachtsmarkt am Wochenende in der Moritzburg

Alle Jahre wieder … einer schönen Tradition folgend veranstaltet der Verein der Freunde und Förderer des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) gemeinsam mit dem Kunstmuseum am 3. Adventswochenende, also 13. und 14. Dezember 2025, den jährlichen Last-Minute-Weihnachtsmarkt. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Hier findet man das besondere individuelle Geschenk für die Lieben und erlebt vorweihnachtliche Stimmung in einem außergewöhnlichen Ambiente – im Innenhof und in den historischen Gewölben.

Über 40 in der Region ansässige Kunst- und Designschaffende präsentieren ihre Arbeiten zum Verkauf:

Unikatschmuck | außergewöhnliche Keramik | Fotografien | textile Unikate für kalte Tage | feines Porzellan | Arbeiten aus Glas | Holzspielzeug | illustrierte Künstlereditionen | Papierkunst und Printprodukte | Grafiken | u. v. m.

Und sonst?

Die Maria-Magdalenen-Kapelle öffnet ihre Türen und lädt zur Besichtigung ein. Auf der Orgel wird gespielt.

Am Samstag, 15 Uhr, findet im Innenhof ein Alphornblasen statt.

Eine Feuerschale sorgt für Wärme.

Für das leibliche Wohl sorgt das MoritzKunstCafé mit Bratwurst, Kesselgulasch, Waffeln, Stolle, Apfel am Stiel u. v. m.

Die Kolleg*innen der Kunstvermittlung bieten unter den Arkaden Gestaltungsarbeiten für und mit Kinder(n) an.