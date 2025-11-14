Du bist Halle

Männer am Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt – mehr Beschäftigung, mehr Teilzeit, aber höhere Arbeitslosigkeit

von · 14. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert