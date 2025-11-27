Gemeinsames Kochen & Adventsbacken sowie Kerzenziehen am 1. Advent bei der Wohnunion
Die Wohnunion lädt herzlich zu zwei besonderen Veranstaltungen am 1. Advent, dem 30. November, in den VALLY Guttmann Nachbarschaftsraum in der Georg-Cantor-Straße 7 in Halle (Saale) ein. Gemeinschaft, Wärme und adventliche Stimmung stehen dabei im Mittelpunkt.
Gemeinsames Kochen von 11 bis 14 Uhr: Wer Lust auf kulinarische Gemeinschaftserlebnisse hat, ist herzlich willkommen! Gemeinsam werden aus überwiegend geretteten Lebensmitteln köstliche Gerichte zubereitet – nachhaltig, kreativ und richtig lecker. Da der 1. Advent gefeiert wird, verwandelt sich der VALLY zudem in eine duftende Weihnachtsbäckerei: Es werden verschiedene Plätzchen gebacken, verziert und natürlich genascht. Mitbringen müssem Teilnehmende nichts – außer Freude am Kochen, Backen und Probieren. Wer möchte, kann gern eigene Ausstechformen oder Rezeptideen beisteuern.
Am Nachmittag an 16 Uhr wird es besinnlich: Beim gemeinsamen Kerzenziehen entstehen einzigartige selbstgemachte Lichtquellen, die die Adventszeit erhellen und Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen.
In gemütlicher Runde gibt es dazu Kinderpunsch und Glühwein – perfekt für einen stimmungsvollen Adventsauftakt.
Preis: Spende – jede*r gibt, was möglich ist.
Neueste Kommentare