Du bist Halle

Meiner Trauer gebe ich Zeit und Raum – Gedenkfeier für die Verstorbenen der Stadt Halle (Saale) am Sonntag in der Moritzkirche

von · 12. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert