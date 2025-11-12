Meiner Trauer gebe ich Zeit und Raum – Gedenkfeier für die Verstorbenen der Stadt Halle (Saale) am Sonntag in der Moritzkirche

Auch in diesem Jahr laden das Hospiz Halle, Elisabeth Mobil und die Seelsorge im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara zu einer Gedenkfeier für die Verstorbenen der Stadt Halle (Saale) ein. Die Gedenkfeier findet statt am Volkstrauertag, Sonntag, den 16. November 2025 um 16.00 Uhr in der Moritzkirche Halle.

An vielen Orten wird im November der Verstorbenen gedacht. Mit der Gedenkfeier wollen die Veranstalter Menschen, die um einen verstorbenen Angehörigen trauern, die Möglichkeit bieten, ihrer Trauer nachzugehen und sich dabei gegenseitig in Verbundenheit zu stärken. Die Gedenkfeier ist bewusst offen angelegt, da insbesondere Menschen eingeladen sind, die keiner Religion angehören.

In der Moritzkirche, der Katholischen Bürgerkirche der Stadt Halle, befindet sich auch das Totenbuch der Stadt, in das die Namen und Daten der Verstorbenen eingetragen werden können, um sie zu ehren und an sie zu erinnern.

